اختلاف خانوادگی منجر به قتل در سراب

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی فراقی، روز جمعه اظهار کرد: در پی وقوع قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۲ برادر به هویت معلوم به دلیل اختلافات خانوادگی شبانه به منزل پسرعمویشان هجوم آورده و اعضای خانواده را که ۶ نفر (۲ نفر آقا-یک نفر خانم- ۳ کودک) بوده با سلاح گرم به قتل رسانده و سپس خودشان را نیز کشته و به زندگی خود پایان داده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان سراب علت قتل را اختلافات خانوادگی بیان کرده و خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی کارآگاهان پلیس برای روشن شدن علت و انگیزه اصلی قتل بصورت ویژه در حال انجام است.