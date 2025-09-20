  1. استانها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۷

قاتل در اسکو کمتر از یک ساعت پس از جنایت دستگیر شد

اسکو- فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از دستگیری قاتل کمتر از یک ساعت در اسکو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام یک فقره قتل، بلافاصله مأموران ۱۳ شهر جدید سهند برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران مشخص شد دو جوان به دلیل اختلاف شخصی با یکدیگر درگیر که یکی از آنان با ضربات چاقو جوان دیگر را مجروح و از محل متواری شده و اقدامات درمانی اورژانس مؤثر واقع نشده و مصدوم در محل حادثه فوت که قاتل در کمتر از یک ساعت شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده‌، تحویل مقام قضائی گردید.

