پایان کار سارق حرفه ای موتورسیکلت در بناب

بناب- فرمانده انتظامی بناب از دستگیری سارق موتورسیکلت و کشف ۱۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در سطح حوزه، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بناب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی پس از انجام یک سری کارهای اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی سارق موتور سیکلت و کشف ۱۰ فقره سرقت شدند.

سرهنگ بابایاری اظهار داشت: ۲ دستگاه موتور سیکلت مسروقه و مقادیر اموال مسروقه دیگر کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

