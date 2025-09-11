پایان کار سارق حرفه ای موتورسیکلت در بناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در سطح حوزه، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی بناب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی پس از انجام یک سری کارهای اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی سارق موتور سیکلت و کشف ۱۰ فقره سرقت شدند.

سرهنگ بابایاری اظهار داشت: ۲ دستگاه موتور سیکلت مسروقه و مقادیر اموال مسروقه دیگر کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.