  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۶

دستگیری عاملان چاقوکشی در شهرستان میانه

دستگیری عاملان چاقوکشی در شهرستان میانه

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری ۳ نفر از عاملان چاقوکشی در پارک فرهنگیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد چاقوکشی و مجروحیت یک نفر در پارک فرهنگیان، مأموران کلانتری ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: متهمین پس از درگیری و چاقوکشی و مجروحیت یک فرد جوان، پا به فرار گذاشته بودند که مأموران انتظامی با تحقیقات فنی و بررسی‌های انجام‌شده، هویت متهمین را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، آنان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهمین در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6587127

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها