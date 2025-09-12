دستگیری عاملان چاقوکشی در شهرستان میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد چاقوکشی و مجروحیت یک نفر در پارک فرهنگیان، مأموران کلانتری ۱۲ به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: متهمین پس از درگیری و چاقوکشی و مجروحیت یک فرد جوان، پا به فرار گذاشته بودند که مأموران انتظامی با تحقیقات فنی و بررسی‌های انجام‌شده، هویت متهمین را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، آنان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهمین در تحقیقات اولیه به ارتکاب جرم اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.