  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

پلیس آگاهی از راز مرگی یکساله پرده برداشت

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان از کشف راز قتلی خبر داد که به ظاهر طبیعی به نظر می‌رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فوت مشکوک در یکی از محلات تبریز، با دستور قضائی و پس از یک سال، کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: با بررسی‌های فنی، احتمال قتل فردی ۵۵ ساله که یک سال قبل به دلیل تزریق مواد مخدر جان باخته بود، قوت گرفت.

شناسایی و دستگیری قاتل

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: مأموران پس از بررسی‌های دقیق و اقدامات فنی به یکی از دوستان مقتول به عنوان قاتل مظنون شدند. کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کرده و قاتل را دستگیر کردند. متهم در بازجویی‌های فنی به قتل دوستش اعتراف کرد.

انگیزه قاتل و مراحل قانونی

سلطانی با اشاره به انگیزه قاتل، گفت: متهم دلیل ارتکاب جرم را بدهی مالی عنوان کرده است. او پس از اعترافاتش برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

