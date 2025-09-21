پلیس آگاهی از راز مرگی یکساله پرده برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع یک فوت مشکوک در یکی از محلات تبریز، با دستور قضائی و پس از یک سال، کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: با بررسی‌های فنی، احتمال قتل فردی ۵۵ ساله که یک سال قبل به دلیل تزریق مواد مخدر جان باخته بود، قوت گرفت.

شناسایی و دستگیری قاتل

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: مأموران پس از بررسی‌های دقیق و اقدامات فنی به یکی از دوستان مقتول به عنوان قاتل مظنون شدند. کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کرده و قاتل را دستگیر کردند. متهم در بازجویی‌های فنی به قتل دوستش اعتراف کرد.

انگیزه قاتل و مراحل قانونی

سلطانی با اشاره به انگیزه قاتل، گفت: متهم دلیل ارتکاب جرم را بدهی مالی عنوان کرده است. او پس از اعترافاتش برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.