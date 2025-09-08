تغییرات مهم در انتخابات شوراهای شهر و روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله بیاتی اظهار کرد: در نخستین نشست هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی، مقرر شد هیئت‌های نظارتی شهرستان‌ها تا ۲۵ شهریور تشکیل و به هیئت نظارت مرکزی اعلام شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی در این نشست با بیان اینکه وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است، گفت: هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها با محوریت نمایندگان تشکیل و به هیئت نظارت مرکزی اعلام و احکام آنها صادر خواهد شد.

بیاتی با بیان اینکه برای ارائه خدمات به داوطلبان در انتخابات شوراها نیاز به یک مکان مناسب برای مراجعین است، افزود: معرفی یک نفر به عنوان دبیر این هیئت از جمله تصمیمات این جلسه بود.

وی گفت: در قانون انتخابات تغیراتی شکل گرفته و یکی از موانع و مشکلاتی که در گذشته وجود داشت، سکونت بود که در قانون جدید سکونت از یک روستا به بخش ارتقا یافته است.

بیاتی ادامه داد: بر این اساس، فردی که ساکن بخش باشد، به عنوان سکونت تلقی می‌شود و الزاماً نباید در روستا ساکن باشد و در شهرستان هم برای شهر باید به عنوان سکونت تلقی شود و چنانچه فردی در روستا ساکن باشد، می‌تواند کاندید شورای شهر هم باشد و این در قانون جدید پیش بینی شده است.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی افزود: از این پس نظارت بر عملکرد چهارساله شوراها نیز بر عهده هیأت متشکل از نمایندگان است و عملکرد آنها را نظارت می‌کنند.

بیاتی، مجمع شوراهای شهر و روستا را یک نهاد مردمی عنوان کرد که هم افراد کارآمد، دلسوز و متخصص کاندید شوند و مردم نیز فردی را انتخاب کنند اصلح و در خدمت رسانی به مردم تلاش کنند.

هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اواخر فروردین ماه سال آینده همزمان با کشور در استان مرکزی برگزار خواهد شد.