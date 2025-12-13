بیاتی: اجرای دقیق قانون و افزایش مشارکت مردمی محور اصلی انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی عصر شنبه در نشست استاندار با مسئولان اجرایی و نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان مرکزی با اشاره به استمرار اقتدار انقلاب اسلامی گفت: با وجود تبلیغات و تلاش‌های دشمن، انقلاب مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد و یکی از دستاوردهای مهم آن، شکل‌گیری شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب است که اکنون ششمین دوره آن در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه شوراها بر اساس قانون اساسی رسالت خطیری بر عهده دارند، اظهار کرد: در اصل قانون اساسی تأکید شده که برای پیشبرد صحیح برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و حتی امور دفاعی، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان و استان باید با نظارت شوراهایی انجام شود که مردم همان محل آن‌ها را انتخاب می‌کنند.

بیاتی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که شوراها نقش مهمی در اداره امور محلی دارند و انتخابات آن‌ها باید با دقت و سلامت کامل برگزار شود.

وی گفت: از روز جاری که فرایند انتخابات آغاز شده، لازم است با همکاری استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاه‌ها، انتخاباتی برگزار کنیم که علاوه بر افزایش مشارکت مردم، داوطلبان نیز بتوانند این اصل مهم قانون اساسی را محقق کنند.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس با اشاره به تغییرات قانونی در انتخابات شوراها گفت: در شش دوره گذشته اشکالاتی در قانون وجود داشت که بخشی از آن‌ها اصلاح شده است.

بیاتی ادامه داد: قانون انتخابات شورای اسلامی شهرستان تغییر کرده و این تغییرات به احترام مردم اعمال شده است، مسئولان اجرایی و نظارتی باید قانون جدید را به‌دقت مطالعه کنند تا اشراف کامل بر روند انتخابات داشته باشند.

وی ادامه داد: برخی پیشنهادها مانند انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم در مجلس رأی نیاورد، اما بسیاری از ایرادات گذشته برطرف شده است.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی گفت: اکنون وظیفه ما این است که با اجرای دقیق قانون، مشارکت مردمی را افزایش دهیم چرا که دشمن همچنان به دنبال ضربه‌زدن است و میزان مشارکت در انتخابات یکی از معیارهای سنجش همراهی مردم با نظام محسوب می‌شود.

بیاتی با اشاره به بررسی طرح‌های مرتبط با مدیریت شهری در مجلس گفت: موضوع «مدیریت جامعه شرعی» نیز در دستور کار کمیسیون قرار دارد و ممکن است در این دوره تصویب شود که می‌تواند بخشی از مشکلات مدیریت شهری را برطرف کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر انتخابات باید دقیق و قانونی باشد، افزود: پنج دستگاه طبق قانون موظف‌اند درباره صلاحیت داوطلبان پاسخ مکتوب و مستند ارائه کنند.

وی تاکید کرد: نباید اجازه دهیم برخی دستگاه‌ها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند یا به‌صورت غیررسمی نظر بدهند و چنانچه فردی از نظر قانونی شرایط لازم را ندارد، باید مستند اعلام شود و حتی‌الامکان تلاش شود فرد با احترام انصراف دهد تا آبروی کسی خدشه‌دار نشود.

بیاتی تأکید کرد: در این فرایند نباید تسویه‌حساب شخصی، جناحی یا گروهی صورت گیرد و باید اذعان کرد معیار ما فقط قانون است و باید مراقب باشیم هیچ‌گونه رفتار غیرقانونی یا خلاف شأن در روند بررسی صلاحیت‌ها رخ ندهد.

وی با اشاره به زمان برگزاری انتخابات گفت: انتخابات شوراها هفتم اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود و تا آن زمان باید از طریق اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را نسبت به اهمیت شوراها و وظایف آن‌ها آگاه کنیم.

بیاتی گفت: در برخی مناطق شوراها موفق نبودند و دلیل آن انتخاب افرادی بوده که تخصص و تجربه مرتبط نداشتند، باید تلاش کنیم افراد کارآمد و آگاه وارد شوراها شوند تا مدیریت شهری و روستایی بهبود یابد.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس گفت: امید است با همکاری همه دستگاه‌ها، انتخاباتی سالم، قانونی و با مشارکت بالا برگزار شود و شوراهایی کارآمد، متخصص و پاسخگو بر سر کار بیایند.

بیاتی با اشاره به ضرورت انتخاب افراد متخصص و باتجربه برای شوراها گفت: نباید اجازه دهیم افرادی بدون تخصص و تجربه وارد شورا شوند و ناکارآمدی ایجاد کنند.

وی عنوان کرد: به طور حتم این مسئله موجب نارضایتی مردم می‌شود و باید با آگاهی‌بخشی صحیح، جامعه را به سمت انتخاب افراد دلسوز، کارآمد و آشنا با مدیریت شهری و روستایی هدایت کنیم.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای استان مرکزی افزود: طبق قانون، بخشی از این آگاهی‌بخشی بر عهده صدا و سیما است و این رسانه باید از طریق برنامه‌های مختلف، مردم را با وظایف شوراها و اهمیت انتخاب افراد شایسته آشنا کند تا در انتخابات پیش‌رو، انتخاب‌ها دقیق‌تر و مسئولانه‌تر باشد.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس اظهار کرد: هماهنگی و تعامل میان هیئت‌های اجرایی و نظارت ضروری است. خوشبختانه در سه شهرستان حوزه انتخابیه ما، همکاری خوبی میان این مجموعه‌ها برقرار است و باید این الگو در سراسر استان دنبال شود تا روند انتخابات با کمترین چالش و بیشترین دقت انجام گیرد.

بیاتی گفت: همه دستگاه‌ها باید با تعامل، دقت و پایبندی به قانون، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و کارآمد را فراهم کنند تا شوراهایی توانمند و پاسخگو بر سر کار بیایند و اعتماد عمومی تقویت شود.