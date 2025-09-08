به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتستان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، فلسفه بعثت پیامبر را بر دو اصل «تعلیم» و «تزکیه» دانست و بر نقش آموزش و پرورش در تحقق این اهداف تأکید کرد.

وی با توجه به سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش، سه محور اصلی فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی را ترویج فرهنگ قرآنی، اقامه نماز و فرهنگ ایثار و شهادت مطرح کرد و بر ضرورت توجه بیشتر به آنها در مدارس شهرستان دشتستان تأکید نمود.

امام جمعه دشتستان بر انس بیشتر دانش‌آموزان با قرآن کریم، تقویت برنامه‌های حفظ، تفسیر و تدبر در قرآن و برگزاری مسابقات قرآنی در سطح مدارس به عنوان یک راهکار اساسی برای رشد تربیتی و معنوی دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی نماز را ستون تربیت دینی و اخلاقی معرفی کرد و بر تجهیز و فعال‌سازی نمازخانه‌های مدارس و اجرای طرح «نماز اول وقت» با مشارکت فرهنگیان و دانش‌آموزان تأکید کرد.

حجت‌الاسلام مصلح بر ترویج روحیه فداکاری، مسئولیت‌پذیری و خدمت به جامعه از طریق معرفی شهدای دانش‌آموز به عنوان الگوهای تربیتی تأکید کرد و پیشنهاد اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت ایثار و شهادت در مناسبت‌های ملی و مذهبی را ارائه داد.

این نشست با محوریت بررسی موضوعات مختلف مرتبط با نظام آموزشی شهرستان از جمله بازگشایی مدارس، تعیین تکلیف برخی مدارس شهرستان، برنامه میدان پویا، جذب خیرین مدرسه‌ساز، شناسایی افراد بازمانده از تحصیل با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادها و توسعه عدالت آموزشی و فعالیت‌های معنوی در مدارس برگزار شد.