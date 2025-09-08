به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در نشست کمیته همکاری مدارس علمیه و آموزش و پرورش شهرستان دشتستان ضمن تأکید بر ظرفیت‌های گسترده مدارس علمیه، اظهار کرد: مدارس علمیه از توانمندی‌های متنوعی برخوردارند که باید به شیوه‌ای مطلوب مورد استفاده قرار گیرند.

وی افزود: تشکیل کارگروه مشترک میان مدارس علمیه خواهران و برادران، اداره آموزش و پرورش و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ضروری است.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: هدف مشترک همه نهادها، تربیت جوانان مؤمن، انقلابی و جهادی است؛ چه از مسیر آموزش و پرورش و چه از مسیر مدارس علمیه.

وی تاکید کرد: مدارس علمیه نقش کلیدی در عملیاتی‌سازی برنامه‌های تربیتی و آموزشی دارند.

مصلح با اشاره به جایگاه مهم مبلغان و مبلغات طرح امین، بر همکاری مسئولین آموزش و پرورش و مدیران مدارس در اجرای برنامه‌های تربیتی مبلغین تأکید کرد.