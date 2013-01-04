محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور که با شرکت مدعیان صعود قهرمانی برگزار می‌شود، بهترین فرصت برای عرضه توانمندی استعدادهای درخشان کشتی قم به شمار می‌رود.



وی اضافه کرد: حضور تیم های منسجم با حامیان مالی قوی از سراسر کشور در این رقابت ها نشان می‌دهد که لیگ برتر کشتی فرنگی کشور سطح خوبی خواهد داشت و این هیئت نیز با حمایت بخش های مختلف استان برای رشد این رشته ورزشی و داشتن نماینده ای در لیگ برتر تلاش می کند.



حلوایی بیان داشت: سطح بالای مسابقات در پیکارهایی که کشتی گیران مستعد ما مقابل حریفان برگزار می کنند نشان خواهد داد که قم در کشتی فرنگی یک از قطب های کشور است و قهرمانان جدید از کشتی قم به زودی در سطح کشور و مسابقات برون مرزی خواهند درخشید.



وی با بیان اینکه فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی از 28 دی آغاز می شود، افزود: به همین منظور مربیان تیم کشتی فرنگی صبای قم برای کسب موفقیت در این دوره، به خوبی و با دقت کافی بر روی اعضای تیم کار می کنند چون برای موفقیت در لیگ برتر کار دشواری برابر حریفان در پیش داریم.



رئیس هیئت کشتی استان قم بیان داشت: در این دوره از رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور شش تیم در یک گروه شرکت کرده‌اند که انگیزه بالای کشتی گیران قمی و جدیت آنها در تمرینات مایه امیدواری این هیئت برای حضور موفق در لیگ برتر شده است.



وی ادامه داد: تیم‌های قدرتمندی در این دوره لیگ برتر کشتی فرنگی حاضر هستند و با توجه به اینکه نفرات زبده و با استعدادی در کشتی قم داریم، حتما می‌توانیم به داشتن تیمی قوی برای حضوری مقتدر در مسابقات و انشاءالله کسب عنوانی ارزشمند امیدوار باشیم.



حلوایی ابراز داشت: حضور پر قدرت در مسابقات لیگ برتر کشتی رنگی باشگاه های کشور و انشاءالله کسب عنوانی در خور شان و جایگاه کشتی قم، هدف مشترکی است که هیئت کشتی، اداره کل ورزش و جوانان و باشگاه صبای قم در نظر دارند و امیدوارم با اتکاء به توان بالای کشتی گیران خوب قم و حضور درخشان آنها این مهم حاصل شود.



وی یاد آور شد: در ترکیب تیم ما نفراتی همچون علی زینتی رفاه، امیرحسین مولایی، عباس نوری و مسعود فشکی با سابقه درخشان در کشتی کشور و میادین برون مرزی حاضر هستند که با تلاش آنها صبا حتما در لیگ برتر کشتی فرنگی پرقدرت ظاهر می شود.

