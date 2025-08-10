به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت در نشست تبیین و تشریح سامانه سخا با بیان اینکه از زمان آغاز به کار پویش به عشق حسین (ع) ۸۴۳ حامی در استان زنجان جذب شده اند، افزود:پویش به عشق حسین(ع) در ایام ماه محرم و صفر به صورت سالیانه اجرا می‌شود و هدف از اجرای آن، جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین است.

وی با بیان اینکه ۱۸۲ مرکز نیکوکاری، سایت کمیته امداد و دفاتر کمیته امداد استان آماده ثبت نام از حامیان در قالب طرح پویش به عشق حسین (ع) هستند، اضافه کرد: اجرای این طرح تا پایان ماه صفر ادامه دارد و خیرین می توانند با پیوستن به این پویش کمیته امداد را در ارائه خدمات بهتر به مددحویان همراهی کنند.

روشن سرشت در ادامه با بیان اینکه رکن اصلی فعالیت‌‎های سامانه سخا مردم و مشارکت مردمی است، اضافه کرد: هر زمان حضور مردمی پررنگ بوده شاهد موفقیت کار بوده‌ایم همچنان که در جنگ ۱۲ روزه شاهد این بودیم که ضلع مردمی بودن غالب بود و موجب پیشبرد بهتر امور شد.

وی با بیان اینکه مردم در تحلیل‎‌های خود آگاهانه‌تر از مسئولین عمل می ‎کنند، گفت: مشارکت در هر قسمت و بخشی از سوی مردم کارگشا بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان افزود: شناسایی نیازمندان در این سامانه به روز است به این صورت که افراد دهک‌های پایین جامعه که تحت پوشش هیچ دستگاه و نهاد حمایتی قرار ندارند شناسایی شده و نیازهای آنها مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه همه فرآیند این سامانه به صورت مردمی ثبت می‌شود، اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های سامانه ملی سخا، اولویت‌بندی کردن نیازهای نیازمندان بر اساس مناطق جغرافیایی بوده و خدمات دستگاه‌های حمایتی و خیریه‌ها را نیز برای همه اعضا شامل مددجویان و یا سایر نیازمندان که تحت حمایت هیچ دستگاهی نیستند، به اشتراک می‌گذارد.

صالحی گفت: این سامانه همچنین نیازمندان را شناسایی کرده و ضمن تشخیص نیازهای آنان با اولویت‌بندی کمک‌ها انجام می شود.

وی اظهار داشت: سامانه «سخا» سامانه‌ای ملی است که با جمع آوری اطلاعات افراد نیازمند و موسسات خیریه راه‌اندازی شده است.

روشن سرشت با بیان اینکه هدف اصلی از راه‌اندازی این سامانه ایجاد عدالت در توزیع کمک‌های مردمی به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند جامعه است، افزود: اولویت اصلی این سامانه جلوگیری از موازی‌کاری و ارائه خدمات ساماندهی شده به مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به ساز و کار فعالیت این سامانه گفت: داده‌ها و اطلاعات در این سامانه براساس شاخصه‌های دقیق اقتصادی، اطلاعات بانکی و تائیدیه‌های مردمی گردآوری و خدمات مربوطه ارائه می‎‌شود.