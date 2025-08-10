به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر روشن سرشت در نشست تبیین و تشریح سامانه سخا با بیان اینکه از زمان آغاز به کار پویش به عشق حسین (ع) ۸۴۳ حامی در استان زنجان جذب شده اند، افزود:پویش به عشق حسین(ع) در ایام ماه محرم و صفر به صورت سالیانه اجرا میشود و هدف از اجرای آن، جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین است.
وی با بیان اینکه ۱۸۲ مرکز نیکوکاری، سایت کمیته امداد و دفاتر کمیته امداد استان آماده ثبت نام از حامیان در قالب طرح پویش به عشق حسین (ع) هستند، اضافه کرد: اجرای این طرح تا پایان ماه صفر ادامه دارد و خیرین می توانند با پیوستن به این پویش کمیته امداد را در ارائه خدمات بهتر به مددحویان همراهی کنند.
روشن سرشت در ادامه با بیان اینکه رکن اصلی فعالیتهای سامانه سخا مردم و مشارکت مردمی است، اضافه کرد: هر زمان حضور مردمی پررنگ بوده شاهد موفقیت کار بودهایم همچنان که در جنگ ۱۲ روزه شاهد این بودیم که ضلع مردمی بودن غالب بود و موجب پیشبرد بهتر امور شد.
وی با بیان اینکه مردم در تحلیلهای خود آگاهانهتر از مسئولین عمل می کنند، گفت: مشارکت در هر قسمت و بخشی از سوی مردم کارگشا بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان افزود: شناسایی نیازمندان در این سامانه به روز است به این صورت که افراد دهکهای پایین جامعه که تحت پوشش هیچ دستگاه و نهاد حمایتی قرار ندارند شناسایی شده و نیازهای آنها مشخص میشود.
وی با بیان اینکه همه فرآیند این سامانه به صورت مردمی ثبت میشود، اضافه کرد: یکی از ویژگیهای سامانه ملی سخا، اولویتبندی کردن نیازهای نیازمندان بر اساس مناطق جغرافیایی بوده و خدمات دستگاههای حمایتی و خیریهها را نیز برای همه اعضا شامل مددجویان و یا سایر نیازمندان که تحت حمایت هیچ دستگاهی نیستند، به اشتراک میگذارد.
صالحی گفت: این سامانه همچنین نیازمندان را شناسایی کرده و ضمن تشخیص نیازهای آنان با اولویتبندی کمکها انجام می شود.
وی اظهار داشت: سامانه «سخا» سامانهای ملی است که با جمع آوری اطلاعات افراد نیازمند و موسسات خیریه راهاندازی شده است.
روشن سرشت با بیان اینکه هدف اصلی از راهاندازی این سامانه ایجاد عدالت در توزیع کمکهای مردمی به مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند جامعه است، افزود: اولویت اصلی این سامانه جلوگیری از موازیکاری و ارائه خدمات ساماندهی شده به مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به ساز و کار فعالیت این سامانه گفت: دادهها و اطلاعات در این سامانه براساس شاخصههای دقیق اقتصادی، اطلاعات بانکی و تائیدیههای مردمی گردآوری و خدمات مربوطه ارائه میشود.
