ایجاد ۴۵۳ فرصت شغلی پایدار در اسلامشهر با حمایت کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله دانشورراد، معاون اشتغال کمیته امداد استان تهران در جلسه‌ای مشترک با حضور مدیران بانک‌های عامل و مسئولان شهرستان در اداره کمیته امداد اسلامشهر بر شناسایی دقیق چالش‌ها و دریافت بازخورد مستقیم از ذی‌نفعان تاکید و عملکرد اشتغالزایی این شهرستان را تشریح کرد.

در این جلسه تخصصی که با حضور حامد شکری، معاون تجهیز منابع و زیرساخت‌های بنیاد حیات، جمعی از مسئولان این شهرستان، مدیران بانک‌های عامل و جمعی از امدادگران تشکیل شد، راهکارهای رفع موانع پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان و ارتقای اثربخشی حمایت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

دانشورراد در این رابطه اظهار کرد: اجرای برنامه‌ای منسجم برای آسیب‌شناسی میدانی و دریافت بازخورد مستقیم از ذی‌نفعان، با رویکرد عملی و بر پایه گفت‌وگو و تعامل، بر بررسی کسب‌وکارهای کوچک و فرآیندهای اجرایی مرتبط تمرکز دارد. هدف نهایی این بازدیدها، ایجاد امید و حمایت از طریق مشارکت همه فعالان و مسئولان است.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد اشتغالزایی در اسلامشهر تصریح کرد: در سال گذشته، ۴۵۳ فرصت شغلی پایدار در قالب طرح‌های متنوعی از جمله هدایت شغلی، راهبری شغلی، کاریابی و آزادکاری برای مددجویان عزیز در اسلام‌شهر ایجاد شد که مجموع تسهیلات پرداختی در این حوزه بالغ بر ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود.

معاون اشتغال کمیته امداد استان تهران به عملکرد سال جاری نیز اشاره کرد و افزود: در سال جاری نیز تاکنون ۷۷ فقره تسهیلات اشتغالزا به مبلغ ۹ میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است. همچنین ایجاد ۸ فرصت شغلی جدید در قالب طرح کاریابی، آموزش مهارت‌های مختلف به ۵۲ نفر و راه‌اندازی غرفه فروش محصولات تولیدی ۱۶ مجری طرح اشتغال از طریق فروشگاه مجازی، از دیگر اقدامات این اداره در راستای توانمندسازی و خودکفایی مددجویان بوده است.

وی در پایان بار دیگر بر هدف اصلی این بازدیدها تأکید و خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشست‌های تخصصی با گروه‌های مختلف، طرح مسائل واقعی و جمع‌آوری بازخوردهای عملیاتی، به ما این امکان را می‌دهد تا با تفکیک مشکلات به حوزه‌های اجرایی، بانکی و بیمه‌ای، برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی بهتری داشته و از طریق ملاقات‌های حضوری، فضایی امن برای بیان دغدغه‌ها ایجاد کرده و پیام حمایت و امید سازمانی را به مخاطبانمان منتقل کنیم.