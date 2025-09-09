به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری اظهار کرد: جشن ملی عاطفهها هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق و جمعآوری مایحتاج دانشآموزان نیازمند برگزار میشود.
وی افزود: این جشن از اول شهریور آغاز و تا پایان مهر ادامه دارد و پایگاههای جمعآوری کمیته امداد به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور روز پنجشنبه ۲۰ شهریور در سطح معابر، مساجد، پایگاههای بسیج و مراکز نیکوکاری برپا خواهند شد؛ همچنین میعادگاههای نماز جمعه روز جمعه ۲۱ شهریور میزبان پایگاههای کمیته امداد خواهند بود.
مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خاطرنشان کرد: تعداد هشت هزار دانشآموز تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین قرار دارند که با اعتبارات دولتی، مساعدتهای خیرین و مراکز نیکوکاری برای کلیه این عزیزان لوازمالتحریر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال تهیه و توزیع شده است.
ظاهری تصریح کرد: مردم خیر و نیکوکار میتوانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵ و سامانه سما راسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۸ و سامانه اینترنتی www.emdad۳۳۸۰۸.ir و کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۸# کمکهای خود را به دست دانشآموزان نیازمند برسانند.
