۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۲

۲ هزار و ۳۳۷ پایگاه در استان قزوین میزبان جشن عاطفه‌ها است

۲ هزار و ۳۳۷ پایگاه در استان قزوین میزبان جشن عاطفه‌ها است

قزوین- مدیرکل کمیته امداد استان قزوین از آغاز جشن ملی عاطفه‌ها در ۲۳۳۷ پایگاه کمیته امداد در سطح استان برای جمع‌آوری مایحتاج دانش آموزان نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر ظاهری اظهار کرد: جشن ملی عاطفه‌ها هر ساله در آستانه بازگشایی مدارس با هدف ترویج فرهنگ احسان و انفاق و جمع‌آوری مایحتاج دانش‌آموزان نیازمند برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشن از اول شهریور آغاز و تا پایان مهر ادامه دارد و پایگاه‌های جمع‌آوری کمیته امداد به صورت نمادین همزمان با سراسر کشور روز پنج‌شنبه ۲۰ شهریور در سطح معابر، مساجد، پایگاه‌های بسیج و مراکز نیکوکاری برپا خواهند شد؛ همچنین میعادگاه‌های نماز جمعه روز جمعه ۲۱ شهریور میزبان پایگاه‌های کمیته امداد خواهند بود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین خاطرنشان کرد: تعداد هشت هزار دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین قرار دارند که با اعتبارات دولتی، مساعدت‌های خیرین و مراکز نیکوکاری برای کلیه این عزیزان لوازم‌التحریر به ارزش ۴۰ میلیارد ریال تهیه و توزیع شده است.

ظاهری تصریح کرد: مردم خیر و نیکوکار می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۲۸۵۱۵ و سامانه سما راسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۸ و سامانه اینترنتی www.emdad۳۳۸۰۸.ir و کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۸# کمک‌های خود را به دست دانش‌آموزان نیازمند برسانند.

