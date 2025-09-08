آغاز طرح نظارت بر بازار نوشت افزار دانش آموزان استان ایلام

مهدی کاکاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید، طرح ویژه نظارت بر بازار ملزومات دانش‌آموزی شامل کیف، کفش و نوشت‌افزار با هدف کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از عرضه کالاهای بی‌کیفیت آغاز شد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: هم‌زمان با افزایش تقاضا برای خرید لوازم‌التحریر و پوشاک دانش‌آموزی در آستانه سال تحصیلی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، طرح سراسری نظارت بر بازار ملزومات دانش‌آموزی را از ۱۵ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهر ادامه می‌دهند.

کاکاخانی اظهار کرد: بازرسی از عمده فروشان نوشت افزار، فروشگاه‌های سطح شهر، پایش انبارهای محل نگهداری اقلام، نظارت بر قیمت انواع نوشت افزار، لباس مدارس، کیف و کفش و همچنین هزینه‌های مربوط به سرویس مدارس در دستور کار بازرسان صمت قرار دارد.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان ایلام اظهار نمود، طی اجرای گشت‌های مشترک از تعداد ۴۵ واحد صنفی بازدید بعمل آمد که تعداد ۹ هزار قلم کالای قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از ضبط و تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شدند.

کاکاخانی هدف اصلی این طرح، ایجاد آرامش در بازار و تأمین نیاز دانش‌آموزان با قیمت منصفانه و کیفیت مطلوب عنوان و اضافه کرد: واحدهای صنفی از فروش کالاها با قیمت‌های نامتعارف و همچنین از عرضه کالاهای خارجی فاقد مجوز که مصداق بارز قاچاق هستند خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی و یا عرضه هر گونه کالای قاچاق، علاوه بر جمع آوری، با متخلفان نیز برابر قانون برخورد می‌شود.

وی همچنین به خانواده‌ها توصیه کرد برای خرید ملزومات مدرسه، ضمن توجه به کیفیت و قیمت، در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.