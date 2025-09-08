  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

جابه جایی بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در گیلان

جابه جایی بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در گیلان

رشت- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از جابه جایی بیش از چهار میلیون و ۴۰۷ هزار تن کالا در استان طی پنج ماهه نخست سال خبر داد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: رشد تناژ کالا نشان‌دهنده رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهبود عملکرد ناوگان حمل‌ونقل باری استان است.

وی افزود: از مجموع کالاهای جابجا شده، یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۸۰ تن درون‌استانی و دو میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۲۰ تن برون‌استانی بوده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۳ شرکت حمل‌ونقل کالا و بیش از ۶ هزار و ۶۹۸ ناوگان و راننده در حوزه حمل‌ونقل باری استان فعال هستند و نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی و صنعتی ایفا می‌کنند.

کد خبر 6583269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها