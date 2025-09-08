جابه جایی بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا در گیلان

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: رشد تناژ کالا نشاندهنده رونق فعالیتهای اقتصادی و بهبود عملکرد ناوگان حملونقل باری استان است.
وی افزود: از مجموع کالاهای جابجا شده، یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۸۰ تن دروناستانی و دو میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۲۰ تن بروناستانی بوده است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان همچنین تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷۳ شرکت حملونقل کالا و بیش از ۶ هزار و ۶۹۸ ناوگان و راننده در حوزه حملونقل باری استان فعال هستند و نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی و صنعتی ایفا میکنند.
