۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

همایش بزرگ یاوران وقف در کرمان برگزار می شود

کرمان- مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان از برگزاری همایش بزرگ یاوران وقف با حضور ۵۰۰ نفر از روحانیون و مبلغین استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی جلالی، شنبه شب در نشست صمیمانه با اهالی رسانه کرمان با تشریح برنامه‌های هفته وقف که از ۱۸ تا ۲۴ شهریورماه برگزار می‌شود گفت: همایش بزرگ یاوران وقف با حضور ۵۰۰ نفر از روحانیون و مبلغین کرمان روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در تالار احسان شهر کرمان برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین همایشی با حضور ائمه جمعه استان کرمان نیز در هفته وقف برگزار می شودکه نوید بخش تبادل اندیشه‌ها و هم‌افزایی در حوزه وقف است.

وی حضور و سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه، برگزاری جشن پرشور هفته وحدت، توزیع ۱۵۰۰ بسته مهر تحصیلی برای دانش‌آموزان نیازمند و اجرای برنامه‌های چشم‌انداز “افق بقاع متبرکه” را از جمله برنامه‌های هفته وقف در استان کرمان برشمرد و افزود: این اقدامات نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت ویژه‌ای است که اداره کل اوقاف کرمان برای ترویج فرهنگ وقف و خدمت‌رسانی به جامعه قائل است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان با اشاره به نقش ویژه خبرنگاران در جامعه، گفت: در جنگ ۱۲ روزه شاهد اتفاقات مختلفی بودیم که در این میان، خبرنگاران خوش درخشیدند و حرکت خانم امامی یکی از تأثیر گذارترین صحنه‌های جنگ بود که توسط یک خبرنگار رقم خورد.

جلالی، به افتتاح تالار احسان اشاره داشت و با تاکید بر اینکه این مرکز از مطالبات مردم و خبرنگاران بود، گفت: عملیات اجرایی این تالار از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و تا ۱۳۹۷ بدون وقفه ادامه داشت، اما بعد از آن تا سال ۱۴۰۲ متوقف شد که با تلاش‌های صورت گرفته این مجموعه به بهره برداری رسید و به زودی هم با شرایطی برای برگزاری مراسم‌های عروسی استفاده می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان افزود: اکنون مجموعه تالار احسان کرمان برای بهره برداری در اجاره هتل ارم تهران است.

وی از تولید ۶۰ کیلووات برق خورشیدی توسط اوقاف خبر داد و گفت: حدود ۳ هزار دام مولد داریم که یک ظرفیت برای استان کرمان است و در تلاش هستیم با کمک نماینده مردم کرمان در مجلس آن را گسترش دهیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان، با اشاره به برگزاری طرح‌های آرامش بهاری و ضیافت الهی در ایام عید نوروز و ماه مبارک رمضان، از برگزاری خوب مراسم جاماندگان اربعین سخن به میان آورد و گفت: تعداد ۳۵۰ موکب سازمان اوقاف توانستند با کمک بقاع متبرکه حاضر در مسیر، خدمات خوبی را به زائرین اربعین حسینی ارائه کنند.

وی با اشاره به لزوم وقف درمانی، امنیت و خیریه در استان کرمان عنوان کرد: اصحاب رسانه در زمینه وقف جدید، کمک کننده باشند.

حجت‌الاسلام جلالی به اسناد موقوفه‌ای منقضی در اوقاف اشاره کرد و عنوان داشت: بیش از ۹۰ درصد اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگ تبدیل شد و بیش از ۸۵ درصد هم تثبیت مالکیت داشتیم.

