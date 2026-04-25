نقش امامزادگان در تبیین گفتمان مقاومت؛ استکبار ستیزی ویژگی ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح شنبه در همایش بزرگداشت امامزادگان استان سمنان که در امامزاده علی ابن جعفر(ع) سمنان برگزار شد اعلام کرد: امسال شعار محوری دهه کرامت ایران امام رضا (ع) متحد و مقتدر انتخاب شده و اوقاف این دهه را با برنامههای متنوع فرهنگی، دینی و انقلابی نظیر محافل انس با قرآن با موضوع رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، کرسی های تلاوت و تفسیر بر پایه پیوند معنوی با شهدا و قرآن، نشستهای تخصصی مردمی با محوریت امام رضا و سبک زندگی ایرانی اسلامی و طرح خدمترسانی اجتماعی و قرار دوازدهم با تهیه و توزیع بسته های معیشتی و... دنبال میکند.
وی به تجلیل و بزرگداشت امامزادگان در همه شهرستانها اشاره کرد و گفت: این برنامهها با هدف معرفی امامزادگان، تبیین معارف دینی و بصیرتافزایی و تجلیل از خادمان، ائمه جماعت و اعضای هیئت امنای بقاع متبرکه برگزار میشود.
مدیرکل اوقاف استان سمنان با بیان اینکه انتخاب گفتمان انقلابی در فرهنگ دینی و قرآنی ما بسیار مهم و تأثیرگذار است، ابراز کرد: هر کدام از امامزادگان در زمان حیات مبارکشان دنبال گفتمان سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و رسیدن به مقصد عالی و متعالی مکتب اسلام ناب یعنی جریان ظهور بودند.
علیزاده اظهار کرد: انقلاب اسلامی شروع یک گفتمان قرآنی وانقلابی بودو همه حوادث انقلاب، خود یک گفتمان اسلامی و قرآنی و انقلابی و دینی بود.
وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس یک گفتمان بود، بیان کرد: مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی در حوزه های مختلف، برچیده شدن بساط فتنه های مختلف که طراحان اصلی آنها همین تحمیل کنندگان جنگ اول و دوم و سوم بودند، استکبارستیزی بصیرانه و حکیمانه هر کدامشان یک گفتمان بودند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان عنوان کرد: انقلاب اسلامی شروع یک گفتمان قرآنی بود و امروز مبعوث شدن مردم برای تداوم انقلاب و حفظ اسلام و حاکمیت قرآن و اهل بیت وجهانی کردن آن، به برکت هوشیاری مردم یک گفتمان بینالمللی است.
