به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رکنی اظهار کرد: با آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح جامع بندر خشک و هاب لجستیکی شمال شرق کشور در پسکرانه این مرز و ثبت رکوردهای تازه در تردد ناوگان بینالمللی، پایانه مرزی لطفآباد قدم بزرگی در مسیر توسعه زیرساختهای حملونقل و تجارت خارجی برداشته است.
مدیر پایانه مرزی لطف آباد بیان کرد: آئین آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بندر خشک و هاب لجستیکی شمال شرق کشور در پسکرانه این پایانه مرزی با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلیمی مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، محمدزاده نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیته هماهنگی مرز زمینی لطفآباد برگزار شد.
وی افزود: در این مراسم گزارشی از وضعیت تردد ناوگان بینالمللی و ثبت رکوردهای بیسابقه طی سه دهه گذشته در این مرز زمینی ارائه شد.
رکنی همچنین به بخشی از اقدامات این پایانه مرزی در مردادماه اشاره کرد و گفت: برگزاری نهمین و دهمین جلسه کمیته هماهنگی مرز زمینی با حضور فرماندار درگز و تصویب ۹ مصوبه در ۱۸ بند، بخشی از فعالیتهای اجرایی و مدیریتی در این دوره بود.
مدیر پایانه مرزی لطف آباد ادامه داد: در همین مدت، عملیات عمرانی و خدماتی متعددی ازجمله اصلاح مسیر خروج از آشکارساز و محوطه حمل یکسره برای تسریع در تردد ناوگان اجرا شد.
