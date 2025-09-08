  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۳

۱۰ قلم کالای اساسی باید بدون گرانی به دست مردم برسد

۱۰ قلم کالای اساسی باید بدون گرانی به دست مردم برسد

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: یکی از نیازهای فوری مردم، دسترسی به ۱۰ قلم کالای اساسی بدون نگرانی از افزایش قیمت است که باید در این مسیر، با عزم جدی حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت بر ضرورت توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی تأکید کردند. بر این اساس، انتظار است با توجه به تولید، تورم و بیکاری مهار شود و معیشت مردم بهبود یابد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از نیازهای فوری مردم، دسترسی به ۱۰ قلم کالای اساسی بدون نگرانی از افزایش قیمت است که باید در این مسیر، با عزم جدی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود گزارش اجرای برنامه هفتم به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در جریان جزئیات و عملکرد دولت قرار گیرند.

کد خبر 6583343
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها