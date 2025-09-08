۱۰ قلم کالای اساسی باید بدون گرانی به دست مردم برسد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت دولت بر ضرورت توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی تأکید کردند. بر این اساس، انتظار است با توجه به تولید، تورم و بیکاری مهار شود و معیشت مردم بهبود یابد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از نیازهای فوری مردم، دسترسی به ۱۰ قلم کالای اساسی بدون نگرانی از افزایش قیمت است که باید در این مسیر، با عزم جدی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود گزارش اجرای برنامه هفتم به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در جریان جزئیات و عملکرد دولت قرار گیرند.

