به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) در نطق میان دستور خود، اظهار کرد: با توجه به اینکه نسل کشی و کودک کشی مردم غزه از سوی جنایتکاران جنگی هنوز ادامه دارد، انتظار است کشورهای جهان جلوی اسرائیل جنایتکار را بگیرند و سکوت را کنار بگذارند.

وی ادامه داد: در مورد جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، حداقل انتظار این بود که سازمان‌های بین‌المللی این جنایت جنگی آمریکا و رژیم اسرائیل را محکوم می‌کردند، اما این کار را نکردند. ایران در چارچوب قواعد و قوانین بین‌المللی در حال غنی سازی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای حل مشکلات کشور از جمله کاربردهای دارویی بود که مورد حمله قرار گرفت.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از کشورهای اروپایی عضو برجام انتظار این است که به توافق خود پایبند باشند، نه اینکه به عنوان ابزاری در اختیار آمریکا و در مسیر تکمیل پازل جریان صهیونیستی باشند.

گودرزوند تاکید کرد: نمایندگان مجالس کشورهای جهان نباید اجازه دهند که زورگویی و گردن‌کشی به رهبری آمریکا و با بازیگری رژیم کودک کش اسرائیل در خصوص ایران به نمایش گذاشته شود و ادامه پیدا کند.

وی گفت: مشکلات تحمیلی به ایران از جمله تحریم‌های ظالمانه نفتی، بانکی واستفاده از تحلیلگران مزدبگیر در شبکه‌های اجاره‌ای علیه ملت ایران هرگز به نتیجه مورد نظر دشمنان ایران منجر نخواهد شد، چرا که ملت ما یاد گرفته چگونه مقاومت و از حقوق خود دفاع کند.

