۲۲ هزار نوآموز کودکستانی در مازندران ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد صبح دوشنبه در برنامه تلویزیونی «صواحی» شبکه طبرستان اظهار کرد: شش سال نخست زندگی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری شخصیت کودک دارد و به همین دلیل دوره پیشدبستانی باید با رویکرد تخصصی و حمایتی مدیریت شود.
وی با اعلام اینکه از مجموع ۳۲ هزار نوآموز کودکستانی استان، تاکنون ۲۲ هزار نفر ثبتنام کردهاند، افزود: فعالیت تمامی کودکستانها منوط به اخذ مجوز است و مراکز موظفند شهریههای خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا شفافیت و عدالت آموزشی تضمین شود.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران عدالت آموزشی را رویکرد اصلی دستگاه تعلیم و تربیت استان برشمرد و گفت: در همین راستا طرح توانمندسازی معلمان با بهرهگیری از روشهای نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.
کلبادینژاد با اشاره به آغاز سال تحصیلی از اول مهرماه تأکید کرد: کلاسها بهصورت حضوری برگزار خواهد شد، هرچند زیرساختهای آموزش برخط و ترکیبی نیز آماده بهرهبرداری است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بیش از ۹۵ درصد تعهدات مالی دولت چهاردهم در حوزه معلمان پرداخت شده و این روند حمایتی ادامه خواهد داشت.
نظر شما