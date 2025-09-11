به گزارش خبرنگار مهر، اسکواش ایران در سال‌های اخیر روزهای تازه‌ای را تجربه می‌کند. رشته‌ای که شاید تا یک دهه پیش برای بسیاری از علاقه‌مندان ورزش چندان شناخته‌شده نبود امروز به واسطه تلاش بازیکنان ملی‌پوش، برنامه‌ریزی فدراسیون و حضور در عرصه‌های بین‌المللی توانسته جایگاه قابل‌توجهی در میان ورزش‌های راکتی کشور پیدا کند. در حالی که اسکواش در جهان سال‌هاست به عنوان ورزشی پرهیجان و پرطرفدار دنبال می‌شود و کشورهایی همچون مصر و مالزی به قطب‌های اصلی این رشته بدل شده‌اند ایران نیز گام‌های مثبتی برای ارتقا سطح فنی و حرفه‌ای بازیکنان خود برداشته است.

فدراسیون اسکواش در سالهای اخیر با تمرکز بر رده‌های پایه و همچنین توجه ویژه به بانوان تلاش کرده است تا افق روشنی برای آینده این رشته در ایران ترسیم کند. به‌ویژه حضور مربیان خارجی در سال‌های گذشته و همچنین عقد قراردادهای تازه با مربیان صاحب‌نام نشان می‌دهد که نگاه مدیریتی این فدراسیون بر پایه ارتقا دانش و استفاده از تجارب جهانی استوار شده است.

در بخش بانوان اسکواش ایران رشد محسوسی را تجربه کرده است. حضور پی‌درپی بانوان ملی‌پوش در رقابت‌های معتبر آسیایی و بین‌المللی، کسب نتایج قابل قبول و اعتماد فدراسیون به اعزام آن‌ها به میادین خارجی همگی نویدبخش آینده‌ای امیدوارکننده است. هرچند هنوز فاصله قابل توجهی با کشورهای صاحب‌نام وجود دارد ولی تجربه‌اندوزی در همین مسابقات و رقابت مستقیم با برترین‌های جهان می‌تواند سکوی پرتابی برای ارتقا سطح ورزشکاران ایرانی باشد.

فرشته اقتداری عضو تیم ملی اسکواش بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور خود در رقابت‌های اخیر مالزی گفت: این مسابقه یک رقابت ۱۵ هزار دلاری بود. بیشترین سطحی که پیش‌تر در آن شرکت کرده بودم یک مسابقه ۶ هزار دلاری و چهار مسابقه ۳ هزار دلاری بود. در ابتدا اسم من در لیست اصلی نبود و در فهرست رزرو قرار داشتم اما با انصراف یکی از بازیکنان حدود یکی دو هفته مانده به مسابقه نام من وارد لیست شد. خوشبختانه نیازی به گرفتن ویزا نداشتم و حضورم توسط PSA تأیید شد.

وی افزود: متأسفانه در همان دور نخست مقابل حریفی که قابل شکست بود نتیجه را واگذار کردم. اصلاً انتظارش را نداشتم ولی شرایط محیطی وضعیت زمین و همچنین دوری سه‌چهارماهه از میادین روی عملکردم تأثیر گذاشت. اگر فرصت حضور مداوم در مسابقات را داشتم احتمالاً می‌توانستم از چنین نتایجی جلوگیری کنم.

اقتداری در ادامه درباره برنامه‌های پیش رو توضیح داد: اواسط مهرماه مسابقه ۱۵ هزار دلاری دیگری در ژاپن برگزار می‌شود که نام من هم در آن ثبت شده است. باید کارهای ویزا را انجام بدهم تا ان‌شاءالله بتوانم در آن رقابت حضور پیدا کنم.

وی درباره حمایت‌های فدراسیون در اعزام‌ها عنوان کرد: در مسابقات مالزی فدراسیون تمامی هزینه‌ها را پرداخت کرد. البته به اعزام به مالزی در واقع جایگزین مسابقات قهرمانی آسیا بود که لغو شد. در حال حاضر هم فکر می‌کنم فدراسیون برای ژاپن تنها ۸۰۰ دلار از من حمایت کند.

عضو تیم ملی اسکواش در ادامه درباره حضور مربی پاکستانی در رده‌های پایه تیم ملی هم گفت: به نظرم استفاده از مربیان خارجی می‌تواند برای اسکواش ایران مفید باشد به‌ویژه اگر از کشورهای صاحب‌نامی مثل مصر یا مالزی باشند. سه نفر برتر اسکواش جهان از مصر هستند و این کشور قطب اصلی این رشته محسوب می‌شود. مربیان ما یا باید در چنین کشورهایی دوره ببینند یا فدراسیون در صورت امکان مربیان سطح‌بالا را به ایران بیاورد تا ما از دانش آن‌ها بهره‌مند شویم.

وی افزود: البته امجد خان مربی بسیار خوبی هستند و سابقه همکاری با تیم ملی ایران و پاکستان را دارند. امیدوارم با حضور ایشان اتفاقات مثبتی در اسکواش ایران رقم بخورد.

اقتداری در پایان درباره چشم‌انداز خود برای بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: برای قهرمانی آسیا تمرینات سختی انجام داده بودم و فدراسیون هم پیش از آن رقابت‌ها من را به دو مسابقه اعزام کرد. همین موضوع باعث شد به سطح آمادگی بالایی برسم و شانس زیادی برای خودم قائل باشم. اگر این روند تا بازی‌های آسیایی ادامه پیدا کند و من بتوانم در مسابقات PSA بیشتری حضور داشته باشم همراه با اردوها و تمرینات تیم ملی مطمئنم به آمادگی کامل خواهم رسید و می‌توانم نتیجه‌ای عالی کسب کنم.