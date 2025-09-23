برگزاری مسابقات اسکواش با جایزه ۳ هزار دلاری در کیش

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکواش با مجموع جایزه ۳ هزار دلاری اواخر مهر ۱۴۰۴ در جزیره کیش برگزار می‌شود. این رقابت‌ها در دو بخش بانوان و مردان برنامه‌ریزی شده و پس از دو سال وقفه بار دیگر میزبانی ایران را تجربه می‌کند.

رویداد یادشده اگرچه سطح بین‌المللی ندارد و حضور بازیکنان خارجی در آن پیش‌بینی نشده است ولی از نظر رنکینگ جهانی معتبر است و نتایج آن در امتیازات رسمی بازیکنان ثبت خواهد شد.

این امتیازات می‌تواند در مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ برای اسکواش‌بازان ایرانی اهمیت داشته باشد.

رشته اسکواش اخیراً به جمع رشته‌های حاضر در بازی‌های المپیک اضافه شده است و ملی‌پوشان ایران در تلاش هستند با حضور در مسابقات بین‌المللی و کسب امتیازهای لازم سهمیه حضور در این رقابت‌های مهم را به دست آورند.

محل دقیق برگزاری و جدول مسابقات قرار است به‌زودی از سوی فدراسیون اسکواش اعلام شود.