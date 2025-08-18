اولین حضور اقتداری در تورنمنت ۱۵ هزار دلاری اسکواش مالزی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بینالمللی اسکواش با مجموع جوایز ۱۵ هزار دلاری اوایل شهریور به میزبانی مالزی برگزار میشود و فرشته اقتداری بهعنوان تنها نماینده ایران در این رویداد به میدان خواهد رفت.
این مسابقات از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه بینالمللی اسکواشبازان کشور و همچنین کسب امتیازهای ارزشمند رنکینگ جهانی داشته باشد.
پیش از این تیم ملی اسکواش ایران قرار بود خرداد ۱۴۰۴ در رقابتهای قهرمانی آسیا در مالزی شرکت کند اما بهدلیل تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و شرایط امنیتی ناشی از آن اعزام ملیپوشان به این مسابقات لغو شد.
رشته اسکواش اخیراً به جمع رشتههای حاضر در بازیهای المپیک اضافه شده و ملیپوشان ایران با حضور در تورنمنتهای بینالمللی در تلاش هستند تا امتیازات لازم برای کسب سهمیه حضور در این رویداد بزرگ ورزشی را به دست آورند.
