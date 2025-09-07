اعزام تیم باشگاهی به کافا سابقه ندارد؛ استقلال لیگ را جذاب خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتسال زنان ایران در حالی طی روزهای آینده آغاز میشود که نگاهها بیش از هر زمان دیگری به این رقابتها دوخته شده است. فوتسال زنان در سالهای اخیر با وجود تمام محدودیتها و چالشها توانسته جایگاه ویژهای در ورزش زنان کشور پیدا کند و حضور پررنگ تیمها و باشگاههای بزرگ در فصل جدید نویدبخش روزهای پرهیجان و پر از رقابت است.
امسال لیگ با حضور ۱۲ تیم کلید میخورد؛ عددی که اگرچه پیشتر هم در ساختار مسابقات وجود داشته اما پایداری و استمرار آن همواره با اما و اگرهایی همراه بوده است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که برخی تیمها در میانه راه به دلیل مشکلات مالی یا مدیریتی از ادامه مسیر بازماندهاند و همین مسئله کیفیت لیگ را تحتتأثیر قرار داده است. با این حال امیدواری زیادی وجود دارد که در فصل پیش رو همه تیمهای حاضر در قرعهکشی تا پایان رقابتها باقی بمانند و لیگ بدون ریزش تیمها به سرانجام برسد.
بدون تردید آنچه فصل جاری را جذابتر کرده حضور باشگاههای بزرگ و ریشهداری چون استقلال و سپاهان در کنار تیمهای باسابقهای همچون نفت آبادان و مس رفسنجان است. ورود چنین تیمهایی نهتنها سطح مسابقات را بالاتر میبرد بلکه انگیزهای دوچندان برای بازیکنان و مربیان ایجاد میکند تا در فضایی حرفهایتر به میدان بروند.
استقلال برای نخستین بار در لیگ برتر فوتسال زنان شرکت میکند و همین مسئله در کنار یارگیری قابل توجه این باشگاه هیجان زیادی را به مسابقات افزوده است. از سوی دیگر نفت آبادان طبق روال گذشته با جذب بازیکنان باکیفیت خود را بهعنوان یکی از مدعیان جدی معرفی کرده و تیمهای دیگری همچون رفسنجان نیز با برنامههای نقلوانتقالاتی مناسب در پی کسب نتایج درخشان هستند. این تنوع مدعیان باعث میشود لیگ از همان هفتههای ابتدایی قهرمان مشخص نداشته باشد و تماشاگران شاهد رقابتی نفسگیر تا هفتههای پایانی باشند.
عاطفه رضایی کارشناس فوتسال زنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت فصل جدید رقابتهای لیگ برتر اظهار داشت: لیگ امسال با ۱۲ تیم آغاز میشود. البته هر سال تقریباً همین تعداد تیم را داشتیم اما نگرانی این است که کمیت جای کیفیت را نگیرد. سال گذشته لیگ با ۱۰ تیم شروع شد ولی با ۸ تیم به پایان رسید چون چند تیم در میانه راه انصراف دادند. امیدوارم امسال این اتفاق تکرار نشود و همان ۱۲ تیمی که در قرعهکشی شرکت کردند تا پایان فصل ادامه دهند. شرایط امسال سختتر است بازیها بیشتر شده و ۲۲ هفته مسابقه پیش رو داریم.
وی با اشاره به حضور تیمهای بزرگ اضافه کرد: حضور باشگاههایی مثل استقلال و سپاهان به فوتسال زنان کمک بزرگی میکند. چنین تیمهایی انگیزه بازیکنان را افزایش میدهند و باعث حرفهایتر شدن لیگ میشوند. استقلال برای نخستین بار در لیگ حضور دارد و یارگیری خوبی انجام داده است، نفت آبادان هم طبق روال همیشه بازیکنان باکیفیتی جذب کرده که همه نشان از لیگ پویا دارد. به نظر من امسال چهار پنج تیم مدعی قهرمانی خواهیم داشت و همین مسئله لیگ را جذابتر میکند بهگونهای که قهرمان از همان هفتههای ابتدایی مشخص نخواهد شد.
رضایی درباره طرح اعزام قهرمان لیگ برتر به مسابقات «کافا» هم گفت: این تصمیم بیشتر هیجانی بود. مسابقات بینالمللی باید با تیم ملی برگزار شود و یک تیم باشگاهی نمیتواند با همان نام و لباس در چنین رقابتی شرکت کند. نمونهای از این موضوع در دنیا وجود ندارد. بهترین کار این است که فدراسیون پیگیری کند تا لیگ باشگاههای آسیا راهاندازی شود. حتی اگر با حضور دو تیم هم باشد برای قهرمان لیگ برتر انگیزه بزرگی خواهد بود.
این مربی فوتسال درباره شرایط تیم ملی فوتسال زنان برای حضور در بازیهای جام جهانی نیز عنوان کرد: حضور در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان یک اتفاق بزرگ است هرچند شرایط دشواری پیش رو داریم. چند سال تیم ملی به حال خود رها شد و همین باعث شد که از قهرمانیهای متوالی آسیا به مقام سوم برسیم. اکنون اردوهای مداوم و پشت سر هم در حال برگزاری است ولی کار بسیار سختی است. امیدوارم عملکرد خوب تیم ملی در جام جهانی توجه بیشتری را به فوتسال زنان جلب کند.
رضایی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره جوانگرایی در تیم ملی افزود: گلایههای شهرزاد مظفر در نشست خبری کاملاً درست است. تیم ملی بازیکنانش را از لیگ انتخاب میکند و وقتی باشگاهها به بازیکنان جوان میدان نمیدهند طبعاً تیم ملی هم نمیتواند از آنها استفاده کند. در سالهای اخیر فقط تعداد کمی از بازیکنان جوان توانستهاند خودشان را به سطح ملی برسانند. دلیل اصلی این مسئله فشار اسپانسرهاست؛ چون آنها از مربیان نتیجه میخواهند. اگر مربی بخواهد به جوانها فرصت بدهد و نتیجه نگیرد احتمال دارد سال بعد اسپانسر تیمداری را کنار بگذارد. بنابراین مربیان ترجیح میدهند از بازیکنان باتجربه استفاده کنند. همین موضوع باعث شده روند جوانگرایی در لیگ فوتسال زنان بسیار کمرنگ باشد و تیم ملی همچنان به بازیکنان با تجربه وابسته بماند.
