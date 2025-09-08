کشف ۲۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وصول پروندهای به پلیس فتا کوهدشت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان بهوسیله ارسال پیامک حاوی لینکهای آلوده، بررسی موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام بررسیهای تخصصی و اشرافیت اطلاعاتی دو کلاهبردار را در شهرستان کوهدشت شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی لرستان، گفت: متهمان تا کنون به ۲۷ فقره کلاهبرداری اینترنتی اعتراف و مبلغ چهار میلیارد ریال و مقادیری تجهیزات و آلات الکترونیکی از آنها کشف شده است.
سردار هاشمی فر، عنوان کرد: افراد کلاهبردار با استفاده از ارسال پیامهای حاوی لینکهای آلوده به اکانتهای تلگرام و روبیکا، پیشنهاد استعلام و یا ثبت سهام عدالت و یارانه و… را به مخاطبان اعلام میکردند و با دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی مخاطبان مبالغ کلاهبرداری را به کارتهای اجارهای خودشان واریز میکردند.
وی ضمن هشدار به کلاهبرداران که اعمال مجرمانه آنان از دید پلیسمخفی نخواهد ماند، به شهروندان توصیه کرد: هرگونه پیام دریافتی در خصوص سهام عدالت و غیره از شمارههای شخصی و یا شبکههای اجتماعی قطعاً" از سوی مجرمان و باهدف کلاهبرداری و خالیکردن حساب بانکی ارسال شده؛ لذا به این پیامها توجه نکرده و از باز کردن هرگونه لینک یا نصب برنامههای اندرویدی با این عنوان خودداری و همچنین بهصورت دورهای رمز کارت حسابهای بانکی خود تغییر دهند.
