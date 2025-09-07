۱۱ سارق در دورود دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره سرقت اماکن خصوصی در این شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی ۱۱ نفر را طی ۷۲ ساعت گذشته شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیات آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود، گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۱ فقره سرقت کابل، اماکن خصوصی، مشاعات ساختمانی و محتویات خودرو اعتراف، اموال مسروقه کشف و مال‌باختگان شناسایی شدند.

سرهنگ نوریان با قدردانی از مشارکت هدفمند و مؤثر شهروندان با پلیس در انجام مأموریت‌های مختلف، از آنها خواست، تا همواره هشدارهای راهبردی پلیس را در راستای پیشگیری از وقوع سرقت‌ها و محدودشدن دایره فعالیت سارقان موردتوجه قرار داده و هر گونه موارد مشکوک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.