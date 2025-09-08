دستگیری کلاهبردار میلیاردی در میاندوآب

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش در این زمینه افزود: با توجه به شکایت افرادی در سطح شهرستان میاندوآب مبنی بر اینکه فردی با راه اندازی دفتر مشاوره تسهیلات بانکی بدون مجوز، اقدام به کلاهبرداری کرده است، رسیدگی و دستگیری متهم در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد: با تلاشهای شبانه روزی مأموران و پس از هماهنگی قضائی و انجام اقدامات فنی، محل اختفا متهم شناسایی که در نهایت در یک عملیات ضربتی دستگیر شد.
سردار جهانبخش گفت: متهم در بازجوییهای فنی پلیس به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از ۲۱ نفر شهروندان که به صورت غیرمجاز با جلب اعتماد آنان اقدام به خرید و فروش امتیاز وامهای یکی از بانکها نموده و با سو استفاده از مدارک تحویلی مراجعین؛ بدون اطلاع آنان اقدام به انتقال وجوه به حساب سایر اشخاص کرده که در این خصوص ۸۰ میلیارد ریال کلاهبردای کرده بود که پس از دستگیری و تکمیل پرونده، تحویل مراجع قضائی شد.
وی گفت: شهروندان به این نکته توجه داشته باشند که بهسادگی فریب وعدههای پوچ و تبلیغات اغواکننده کلاهبرداران، سایتهای جعلی و پیامها و آگهیهای منتشرشده در کانالها و گروههای فضای مجازی را نخورده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و افرادی که بدین مضموم متضرر شده اند به پلیس آگاهی شهرستان میاندوآب مراجعه کنند.
