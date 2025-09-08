تولید سالانه ۲ میلیون قطعه ماهیان تزئینی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اکبری در سخنانی، اظهار کرد: اکنون ۱۷ مزرعه پرورش ماهی فعال در بروجرد وجود دارد و تولید ماهیان تزئینی در این استان به حدود دو میلیون قطعه در سال رسیده که بیشترین سهم تولید در لرستان مربوط به شهرستان بروجرد است.
وی همچنین به مزایای اقتصادی و اجتماعی این اقدام اشاره کرد و افزود: تکثیر این گونهها میتواند به اشتغالزایی و رونق اقتصاد محلی کمک کند و علاقهمندان به پرورش ماهی را تشویق به فعالیت کند.
رئیس کارگروه ماهیان تزئینی اداره کل شیلات لرستان، بیان کرد: این پنج گونه جدید شامل ماهیهای رنگی و جذابی هستند که میتوانند در شرایط مختلف آبوهوایی و زیستمحیطی رشد کنند.
اکبری، تأکید کرد: برنامههای آموزشی و علمی برای ارتقای دانش پرورشدهندگان محلی در نظر گرفته شده تا بتوانند به بهترین نحو از این گونهها بهرهبرداری کنند؛ زیرا این اقدام گامی مهم در جهت حفظ تنوع زیستی و اشاعه فرهنگ نگهداری از ماهیان تزئینی در این منطقه است.
وی اضافه کرد: انتظار میرود با ادامه این تلاشها بروجرد به یکی از مراکز مهم پرورش ماهیان تزئینی در کشور و منطقه تبدیل و این صنعت به رشد و شکوفایی بیشتری دست یابد.
