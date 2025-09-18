تولید ۱۴۰ تن ماهی در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهرابی امروز پنجشنبه در بازدید از شرکت تولیدی مواد غذایی پارسیان زاگرس با اشاره بهضرورت فعالسازی کامل ظرفیتهای این واحد تولیدی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات شیلاتی لرستان، اظهار داشت: این مرکز فراوری دارای سه خط تولید برای تولید کنسرو ماهی تن در چهار طعم متفاوت است. اما متأسفانه به دلیل کمبود سرمایه در گردش، این واحد به حالت نیمهفعال درآمده است.
وی افزود: در راستای تکمیل زنجیره ارزش در استان، فعالسازی کامل واحدهای فراوری و بستهبندی و توسعه صادرات این محصولات از اولویتهای اصلی است.
مدیر شیلات کوهدشت، تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبار لازم و جذب سرمایهگذار، این شرکت قادر خواهد بود با ظرفیت کامل فعالیت کند که شامل تولید روزانه ۲۰ تن کنسرو ماهی و اشتغالزایی برای ۱۵۰ نفر مستقیم است.
مهرابی، تصریح کرد: فعالسازی کامل این واحد میتواند سهم بسزایی در صادرات محصولات شیلاتی به کشورهای همسایه داشته و نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
مدیر شیلات کوهدشت با اشاره به ظرفیتهای متنوع شیلاتی در منطقه، گفت: در حوزه شهرستان کوهدشت شش مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت ۱۴۰ تن در حال فعالیت است.
مهرابی، گفت: دو مزرعه با ظرفیت تولید هزار تن خاویار و تولید سه هزار تن گوشت ماهی سفید در حال ساخت است.
وی عنوان کرد: در حال حاضر یک کارخانه تن ماهی با ظرفیت تولید ۵۰ تن در ماه در منطقه فعال است که میتواند با توسعه مواجه شود.
مدیر شیلات کوهدشت به آثار اشتغالزایی این واحدها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حوزه مزارع پرورش ماهی برای ۴۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. همچنین مجتمعهای پرورش ماهیان خاویاری میتوانند در آینده برای ۴۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی کنند.
مهرابی، بر عزم اداره شیلات برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران در این حوزه تأکید کرد و گفت: باتوجهبه پتانسیلهای بالای استان لرستان در حوزه آبزیپروری و موقعیت جغرافیایی مناسب کوهدشت، توسعه واحدهای فراوری و تکمیل زنجیره ارزش میتواند تحول بزرگی در اشتغال و اقتصاد منطقه ایجاد کند.
