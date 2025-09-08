به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در حاشیه دیدار با اهالی روستای «تلوری»، اظهار داشت: به‌اتفاق دستگاه‌های مرتبط با مشکلات روستا، در مسجد این روستا بین اهالی حاضر شدیم و به‌صورت چهره‌به‌چهره مشکلات آنها موردبررسی قرار داده شد که عمده مشکلات آنها افت ولتاژ برق بود که اداره برق ناحیه دو شهرستان را ملزم کردیم نسبت به رفع این مهم اقدام کنند.

وی ادامه داد: فرسودگی شبکه آب‌رسانی روستا از دیگر مطالبات اهالی بود که اصلاح شبکه شروع شده و امیدواریم در موعد مقرر این پروژه به نتیجه برسد و مردم از آب شرب پایدار برخوردار شوند و این مشکل برطرف شود.

فرماندار مرکز لرستان، آسفالت معابر روستای «تلوری» را از دیگر مطالبات اهالی عنوان کرد و گفت: ۲۰ هزار مترمربع زیرسازی معابر روستای «تلوری» انجام و آماده آسفالت است که بنیاد مسکن شهرستان قول داده با همکاری شورای اسلامی روستا و دهیار نسبت به آسفالت معابر مورد تقاضای مردم اقدام کند.

درمنان در خصوص طرح هادی این روستا، تأکید کرد: یک سری اقدامات بازنگری در طرح هادی روستای «تلوری» انجام شود؛ مدت زیادی است که توجه نشده و حتماً باید باتوجه‌به گسترش ناموزون روستا طرح هادی بازنگری و طراحی مجدد صورت گیرد تا بر اساس آن ساخت‌وساز انجام شود.

وی از انجام برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این روستا خبر داد و با بیان اینکه طبیعتاً کسانی که هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز انجام دهند از خدمات دولت بهره‌مند نیستند و این سبب می‌شود اهالی از برق و آب غیرمجاز استفاده می‌کند، تصریح کرد: براین‌اساس تأکید داشتیم که اجازه هیچ‌گونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این روستا داده نشود چرا که مردم متحمل هزینه زیادی می‌شوند و درعین‌حال از خدمات محروم هستند.

فرماندار مرکز لرستان، گفت: مدیران ملزم هستند به مردم اعلام کنند که ساخت‌وساز غیرمجاز در روستا تخلف است و تلاش کنند خدماتی که باید به روستاییان داده شود ضابطه‌مند انجام شود.

درمنان، اظهار کرد: مصمم هستیم با حضور میدانی در بین مردم و بر اساس مقدورات در راستای رفع مشکلات آنها که پشتوانه نظام و سرمایه اجتماعی هستند قدم برداریم.