به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جلسه طرح نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی با مشارکت مردم، اظهار داشت: در شهرستان خرم‌آباد ۲۶ باب مدرسه جایگزین کانکسی که بالای ۱۰ دانش‌آموز داشتند تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان خرم‌آباد ۳۰ مدرسه جایگزین سنگی در قالب ۴۰ کلاس درس که عمدتاً نقشه و مشخصات آنها نیز آماده شده تحویل مجری طرح داده شده و البته عملیات جانمایی و تحویل زمین آنها نیز انجام‌گرفته است، گفت: مصمم هستیم با شتاب بیشتری در راستای رعایت عدالت آموزشی این پروژه‌ها به انجام برسند.

فرماندار مرکز لرستان، اضافه کرد: همچنین دو مدرسه تخریبی در قالب ۲۴ کلاس درس در شهرستان وجود دارد که امسال برای آنها طرح جدید برای بازسازی تعریف شده است.

درمنان، گفت: مدارس با تراکم بالای ۳۵ نفر نیز پنج مدرسه در قالب ۷۲ کلاس درس هستند که برای آنها نیز در سال ۱۴۰۴ پروژه تعریف شده است.

وی ادامه داد: همچنین دو فضای آموزشی در حال انعقاد قرارداد با راه و شهرسازی داریم تا آنها را در سایت نهضت ملی مسکن احداث کنند.

فرماندار مرکز لرستان، اظهار کرد: همچنین ۱۱ پروژه در قالب ۶۹ کلاس درس با ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی از محل اعتبارات دولتی و مشارکت خیرین در حال اجراست.

درمنان، یادآور شد: مابقی مدارس نیز در دست پیگیری هستند و انتظار می‌رود خیرین مدرسه‌ساز لرستانی به کمک ما بیایند.