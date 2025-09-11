راهبرد دشمن ایجاد جدایی بین مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در حاشیه کمیته حوزویان و روحانیون شورای مشورتی شهرستان خرمآباد با اشاره به اهمیت تشکیل کمیتههای مشورتی دهگانه در شهرستانها، اظهار داشت: امروز نهمین کمیته مشورتی شهرستان خرمآباد با حضور روحانیت تشکیل شد و در این جلسه موضوعات و مسائل مختلف و قابلتوجهی طرح و نقطهنظرات ارزشمندی عنوان شد و مقرر شد مباحثی که روحانیون دارند در قالب کمیتههای زیرمجموعه دستهبندی و در مجمع مشورتی طرح موضوع شود و پاسخگویی و شفافسازی صورت گیرد.
وی ادامه داد: یکی از مطالبات روحانیون حضور میدانی مدیران در بین مردم و تلاش در راستای حل مشکلات آنها است.
فرماندار مرکز لرستان بر حضور مدیران در مساجد و در بین مردم و تشکیل میز خدمت در نمازجمعه تأکید داشت و با بیان اینکه باید رابطه نزدیکتری بین مردم و مسئولین ایجاد کنیم و این همدلی و هماهنگی سبب رفع مشکلات مردم شود، گفت: تمام این اقدامات در راستای رضایتمندی و حفظ سرمایه اجتماعی که همان مردم نجیبمان هستند خواهد بود.
درمنان، گفت: روحانیت نهتنها در سطح فردی بلکه در سطح اجتماعی تأثیرگذار هستند و بهعنوان نیرویی معنوی منبعی برای امید و راهگشای مشکلات مردم خواهند بود.
وی بیان کرد: امروز راهبرد دشمن ایجاد شکاف و جدایی بین مردم و مسئولین و گسستگی اجتماعی است و ما باید این ترفند دشمنان را با خدمترسانی به مردم و حل مشکلات آنها نقشبرآب کنیم.
فرماندار مرکز لرستان با بیان اینکه حضور روحانیت در نمازجمعه و بیان مشکلات و مطالبات مردم به مدیران و تذکر به آنها در راستای حل مشکلات مردم ضروری است، تصریح کرد: نمازجمعه محل نمایش قدرت جهان اسلام، محل تذکر به مدیران برای حل مشکلات مردم است و این همدلی و در کنار هم بودن وحدت را به دنبال دارد.
درمنان بر تشکیل میز خدمت در نمازجمعه شهرستان و بخشها توسط مدیران تأکید داشت و گفت: باید مدیران در نمازجمعه پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
نظر شما