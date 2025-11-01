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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۸

گردهمایی بزرگ دختران ژیمناستیک کشور

گردهمایی بزرگ دختران ژیمناستیک کشور

یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های ژیمناستیک همگانی کشور با حضور ۲۰۰۰ شرکت‌کننده دختر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ژیمناستیک، در جریان مسابقات «Gymnastics For All» دختران باشگاه‌های سراسر کشور، ۱۰۰ تیم در سالن آیت‌الله شهید سعیدی باقرشهر طی دو روز به رقابت پرداختند. این رویداد در قالب چهار دسته برگزار شد و با حضور ۲۰۰۰ شرکت‌کننده، یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های ژیمناستیک همگانی کشور را رقم زد.

در پایان این رقابت‌ها، ۱۹ تیم موفق به کسب مدال طلا، ۳۱ تیم مدال نقره و ۵۰ تیم مدال برنز شدند. هدف از برگزاری این مسابقات، ترویج ژیمناستیک، مشارکت اجتماعی و تقویت روحیه‌ی تیمی در میان دختران ورزشکار بود؛ رویکردی که در فلسفه‌ی «Gymnastics For All» جایگاه ویژه‌ای دارد.

کد مطلب 6641269
سیده فرزانه شریفی

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