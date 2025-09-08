به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک معاونت املاک و کاداستر این سازمان با نماینده اسناد و املاک نیروهای مسلح برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت مستندسازی و تثبیت مالکیت اراضی متعلق به سازمان مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت، در این نشست اظهار کرد: ضروری است استان‌ها با ایجاد تمهیدات لازم ظرف چند ماه آتی مستندسازی این اراضی را به صورت کامل انجام دهند.

وی افزود: با آسیب شناسی به عمل آمده ۲ استان بیشترین تعداد پرونده‌های باقیمانده را دارند که باید در اسرع زمان ممکن موانع برطرف و کار به‌طور کامل انجام شود. امیدواریم به زودی طی نشستی با حضور وزیر دفاع و رئیس سازمان ثبت، پایان صدور اسناد اراضی نیروهای مسلح اعلام شود.

در ادامه جلسه، بیات، نماینده اسناد و املاک نیروهای مسلح نیز با تأکید بر لزوم پیگیری مداوم نمایندگان این نیروها در استان‌ها گفت: این پیگیری‌ها از سوی نمایندگان نیروهای مسلح در واحدهای ثبتی باید بیش از گذشته باشد. همچنین امیدواریم روند صدور اسناد نیز تسهیل شود.

وی افزود: یک‌پنجم آمار پرونده‌های ما مربوط به تهران است که تاکنون روند شناسایی و صدور اسناد به‌خوبی پیش رفته است. در این میان برخی پلاک‌ها چندین دهه مشکل داشتند که با تلاش جهادی اداره کل ثبت استان تهران، اسناد آنها صادر شد.

گفتنی است؛ تاکنون بیش از ۹۸ درصد اسناد املاک و اراضی نیروهای مسلح صادر شده و مالکیت آنها به‌صورت رسمی تثبیت شده است.

در پایان این جلسه نیز مقرر شد برای پرونده‌های باقیمانده و چالشی کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شود و از استان‌هایی که صد درصد اهداف خود را محقق کرده‌اند، در آینده نزدیک نیز تقدیر به عمل آید.