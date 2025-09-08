به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در مراسم افتتاح باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران شمال، ضمن تبریک هفته وحدت، گفت: آرزو می‌کنم هفته وحدت شعاری نباشد و لازم است وحدت و انسجام را در جامعه و شهرمان بتوانیم اجرا کنیم.

وی افزود: از خود سوال می‌پرسم که در دنیا چگونه می‌شود که فلان کشور در زمانی حدود یک تا دو سال کاری را می‌کند که ما در عرض ۲۰ سال هم نمی‌توانیم انجام دهیم، لذا باید بدانیم مشکل کارمان کجاست و چه کار باید بکنیم تا این موضوع برای ما حل شود.

رئیس جمهور اظهار کرد: اینکه در ساختار اداری چند سال طول می‌کشد تا پاسخی به ما داده شود، هیچ منطقی ندارد در حالیکه دنیا توانسته است مشکلات را حل کند و ما نیز باید بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم.

پزشکیان بیان کرد: باید درست تصمیم بگیریم محیط زیست را نباید تخریب کنیم و راه روشن را پیدا کنیم. در دنیا راه‌ها را رفتند لذا نیاز به آن نداریم که کار خارق العاده‌ای انجام دهیم پس می‌توانیم از تجربیات دنیا استفاده کنیم اما سوال اینجاست که چرا ما از آنها عقب هستیم. در نتیجه باید به سرعت عقب ماندگی‌های کشور را اصلاح کرد.

رئیس‌جمهور خطاب به مهندسین حاضر اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود فلان طرح را چهار تا پنج ساله می‌توان ساخت، در حالی که شاید حتی بتوان آن را یک یا دو ساله ساخت و در دنیا این کارها را انجام می‌دهند. بنابراین، برای اینکه ما نیز این کار را انجام دهیم، باید بررسی کنیم که چه اقداماتی لازم است. لذا ما در دولت آماده تعامل هستیم تا هر کاری که لازم باشد را انجام دهیم.

وی ادامه داد: گفته شده است که ما در بخش ابزار و تجهیزات مشکل داریم، در حالی که این موضوع نیز قابل حل است. ما در تعامل با شانگهای و اوراسیا هستیم، بنابراین می‌توان بسیاری از این ابزارها را تهیه، به کشور منتقل و از آنها استفاده کرد. حتی می‌توان از ذهنیت کارشناسی این مناطق برای پیشبرد اهداف خود بهره بگیریم.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: آماده‌ایم برای پیشبرد پروژه‌ها کمک کنیم و هر مانعی که وجود دارد را از سر راه برداریم. اگر مانع ما در دولت هستیم، آن را بسرعت حل می‌کنیم، لذا من از دست‌اندرکاران و از وزیر راه و شهرسازی درخواست می‌کنم که آنها را پیگیری کنند و ما در عرض چند روز و نهایت یک هفته پاسخ خواهیم داد.

وی عنوان کرد: اگر برای تصمیمی قرار است کمیسیونی یک ماه طول بکشد تا تشکیل شود، فوراً دستور می‌دهیم که به سرعت تشکیل جلسه داده و پاسخ دهد. حتی اگر یک روز پروژه‌ها را زودتر اجرا کنیم، شاید چندین هزار میلیارد تومان منفعت در وقت، بنزین، آلودگی هوا و هزاران موضوع دیگر به دست آوریم.

رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم ارائه خدمت رسانی مناسب به مردم، افزود: سیستم بهداشتی و درمانی خصوصی و غیرخصوصی نمی‌شناسد. زمانی که یک نفر تصادف می‌کند و دسترسی نداشته باشد و خدمت درست را دریافت نکند، خواهد مرد. لذا باید کاری کنیم که خودمان و قوم و خویشمان و مردم کشورمان در گرفتن خدمت دچار مشکل نشوند. آن وقت است که می‌توان درست عمل کرد و خدمت را به خوبی ارائه داد. لذا امیدوارم با این نگاه بتوانیم خدمتگزار مردم باشیم. ‌