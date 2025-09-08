  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

دادستان پلدختر از کشتارگاه دام این شهرستان بازدید کرد

خرم‌آباد - دادستان عمومی و انقلاب پلدختر از بازدید از کشتارگاه دام این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امرایی در جریان بازدید از کشتارگاه دام پلدختر با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی، اظهار داشت: کشتار غیربهداشتی دام تهدیدی جدی برای سلامتی مردم است و ارتقای کیفیت خدمات و کاهش مشکلات کشتارگاه الزامی است.

وی افزود: ادارات پلدختر می‌بایست رفع مشکلات موجود در کشتارگاه شهرستان را در دستور کار قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب پلدختر با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در راستای نظارت دقیق بر عملکرد مراکز مرتبط با سلامت عمومی و محیط‌زیست، تصریح کرد: انتظار می‌رود نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، موجب رضایتمندی مردم باشد و مشکلات موجود در کشتارگاه شهرستان پلدختر رفع گردد.

بنابراین گزارش، در حال حاضر ۱۲ نفر کارگر در کشتارگاه پلدختر مشغول فعالیت هستند و ماهیانه ۴۵۰ رأس گاو و گوسفند در این مکان کشتار می‌شود.

