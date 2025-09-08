دادستان پلدختر از کشتارگاه دام این شهرستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امرایی در جریان بازدید از کشتارگاه دام پلدختر با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی، اظهار داشت: کشتار غیربهداشتی دام تهدیدی جدی برای سلامتی مردم است و ارتقای کیفیت خدمات و کاهش مشکلات کشتارگاه الزامی است.

وی افزود: ادارات پلدختر می‌بایست رفع مشکلات موجود در کشتارگاه شهرستان را در دستور کار قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب پلدختر با اشاره به بازرسی‌های انجام شده در راستای نظارت دقیق بر عملکرد مراکز مرتبط با سلامت عمومی و محیط‌زیست، تصریح کرد: انتظار می‌رود نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، موجب رضایتمندی مردم باشد و مشکلات موجود در کشتارگاه شهرستان پلدختر رفع گردد.

بنابراین گزارش، در حال حاضر ۱۲ نفر کارگر در کشتارگاه پلدختر مشغول فعالیت هستند و ماهیانه ۴۵۰ رأس گاو و گوسفند در این مکان کشتار می‌شود.