مسعود قلی‌زاده در گفت و گو با مهر با اشاره به برنامه‌های هفته دولت، بیان کرد: طی این هفته ۸۵ پروژه با اعتبار کلی بیش از ۶۵۳ میلیارد تومان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۶۷ طرح عمرانی با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان و ۱۷ پروژه سرمایه‌گذاری با اعتبار ۴۴۳ میلیارد تومان آماده افتتاح هستند.

فرماندار خوسف پروژه‌های شاخص این هفته را شامل کشتارگاه صنعتی طیور، نیروگاه‌های خورشیدی سه مگاواتی، کارخانه تولید مقوای بهداشتی، تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنعتی شهید رحمانی، شبکه آبرسانی طرح ۱۱۱ هکتاری و گازرسانی به یک روستا و ۹ واحد صنعتی برشمرد.

قلی‌زاده با اشاره به اقدامات زیرساختی در حوزه صنعت گفت: شهرک صنعتی شهید رحمانی پس از سال‌ها رکود، با اجرای فاز اول خیابان اصلی و سرمایه‌گذاری ۲۹ میلیارد تومان وارد مرحله بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: با وجود چهار معدن طلا و چندین معدن فعال دیگر، حجم سرمایه‌گذاری معدنی شهرستان به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسیده است.

فرماندار خوسف افزود: همچنین معدن قلعه‌زری با جذب سرمایه‌گذار جدید، ضمن افزایش تولید، بزرگ‌ترین کارگاه و آزمایشگاه شهرستان را در روستای قلعه‌زری احداث کرده است.

قلی زاده با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان، گفت: این شهرستان با تولید روزانه ۱۸ مگاوات برق از طریق ۷۶ نیروگاه خورشیدی، در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی پاک استان قرار دارد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال آینده، ظرفیت تولید برق خورشیدی شهرستان به ۹۰ مگاوات خواهد رسید، افزود: همچنین شهرک انرژی‌های تجدیدپذیر با وسعت ۶۰ هکتار و ظرفیت ۳۰ مگاوات در حال راه‌اندازی است.

قلی‌زاده با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر گفت: در دو سال گذشته، شهرستان خوسف موفق به جذب بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های فولاد، چدن، کنسانتره آهن و انرژی‌های نو شده است.

وی از راه‌اندازی فاز دوم پروژه چدن و کنسانتره آهن با سرمایه‌گذاری ۲۳ میلیون دلاری طی آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پروژه‌های نیروگاهی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از جمله نیروگاه‌های ۵۰، ۱۰ و چهار مگاواتی، در هفته‌های اخیر کلنگ‌زنی یا افتتاح شده‌اند.

فرماندار خوسف با بیان اینکه خوسف با تولید ۹۰ درصد عناب کشور، میزبان جشنواره استانی عناب در تاریخ ۱۱ شهریور خواهد بود، گفت: معرفی و شناساندن محصول عناب از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در گام نخست باید مورد توجه قرار گیرد چراکه در حال حاضر حتی برخی از هم استانی‌ها نیز این محصول و فواید آن را به درستی نمی‌شناسند.

فرماندار خوسف همچنین از احیای ۵۱ رشته قنات و اجرای ۲۸ کیلومتر لوله‌گذاری در شبکه آبیاری خبر داد و افزود: ظرفیت تولید سالانه شش هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ به‌عنوان بخشی از توانمندی‌های منطقه در حوزه کشاورزی و دامپروری است.