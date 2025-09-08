  1. استانها
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۷

۱۴ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در اصفهان

اصفهان - سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت ۱۴ نفر در پی برخورد سه خودروی سواری در این استان خبر داد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ویژه ساعت ۱۰ صبح به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه سمند، یک پژو ۴۰۵ و یک پژو پارس در مسیر اتوبان ذوب‌آهن، از پل کلیشاد به سمت باغ ابریشم با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: بلافاصله سه کد امدادی ۱۱۵ به محل اعزام شدند. در این حادثه ۱۴ نفر شامل ۸ زن بین ۱۸ تا ۶۰ سال، سه مرد ۴۰ تا ۶۰ سال و سه نوجوان ۱۴ تا ۱۸ سال مصدوم شدند.

عابدی با بیان اینکه مصدومان به بیمارستان‌های امام و شفا منتقل شدند، گفت: وضعیت برخی از مصدومان نیازمند پیگیری درمانی دقیق‌تر است.

