به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امراللهی با اشاره به جایگاه ممتاز شهر میراث جهانی یزد در بین شهرهای تاریخی ایران، گفت: شهر یزد تاکنون در چندین سازمان بین‌المللی در حوزه همکاری‌های بین شهری و میراث جهانی عضویت داشته است و خوشبختانه در سال جاری توانست با پیگیری‌های حوزه امور بین‌الملل این مدیریت، پس از چند سال همکاری ناپیوسته با مجمع شهرداران آسیایی (AMF)، عضویت خود را در این مجمع رسمیت بخشد.

وی با بیان این که مجمع شهرداران آسیایی (AMF) یک سازمان بین المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در راستای گسترش و ارتقای روابط و همکاری شهرهای مطرح در قاره آسیا فعالیت می‌کند، تصریح کرد: این مجمع به دنبال کمک به شهرها برای توسعه دیپلماسی شهری و عمومی، تبادل دانش، تخصص فنی و انتقال تجربیات مدیریت شهری است که در نهایت موجب ارتقای همکاری بین شهرهای آسیایی، شهرداران و شهروندان آنها در راستای افزایش کیفیت زندگی در شهرها می‌شود.

امراللهی شعار این سازمان را «آسیا برای شهروندان، همکاری برای زندگی بهتر» عنوان کرد و افزود: مجمع شهرداران آسیایی با ابتکار شهرداری تهران و حمایت دولتها و مجالس آسیایی ایجاد و اولین جلسه رسمی آن در سال ۲۰۰۸ با حضور بیش از ۱۰۰ شهردار و مدیر شهری در تهران برگزار شد.

این مسئول در شهرداری، مشارکت در شبکه‌های فعال تخصصی، شرکت در جلسات و کمیته‌های تخصصی، شرکت در بازدیدهای دوره‌ای، ایجاد فضای تعاملی با سایر سازمان‌های بین المللی و مجامع رسمی را از جمله مزایای عضویت در این سازمان برشمرد و گفت: مجمع عمومی این سازمان، تاکنون ۶ دوره و در شهرهای تهران (۲۰۰۸)، استانبول (۲۰۱۱)، بانکوک (۲۰۱۲)، هایکو (۲۰۱۴)، غازی انتپ (۲۰۱۸) و دوشنبه (۲۰۲۲) برگزار شده است.