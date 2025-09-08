اعضای ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در خوزستان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم استاندار خوزستان، «حبیب الله فضل الله پور» معاون سیاسی اجتماعی استانداری به عنوان «رئیس ستاد انتخابات استان» منصوب شد.

همچنین بر اساس سایر احکام صادره «صدیقه میری» مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری به عنوان «دبیر ستاد و رئیس کمیته سیاسی ستاد انتخابات»، «کیامرث حاجی زاده» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی»، «یوسف محمودی» مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته حقوقی» منصوب شدند.

همچنین «ولی الله حیاتی» معاون امور امنیتی و انتظامی استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته امنیتی»، «نعیم حمیدی» سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته اطلاع رسانی»، «سید حمید موسوی» سرپرست اداره کل حراست استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته حراست و استعلامات»، «محمد پژوهیده» مدیر فنآوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت استانداری به عنوان «عضو ستاد و رئیس کمیته فناوری اطلاعات» و مصطفی امانی پور مدیرکل ثبت احوال استان به عنوان «عضو ستاد» انتخابات استان منصوب شدند.‌

هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار اما فرآیندهای آن از مهرماه آغاز می‌شود.