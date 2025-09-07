کشف ۲۰ میلیارد کالای قاچاق در بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی‌فرد، بعد از ظهر یکشنبه، در جمل خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در انباری واقع در بهارستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل، مأموران با هماهنگی مقام قضائی از انبار موردنظر بازرسی کرده و موفق به کشف ۲۴۹ دستگاه لوازم خانگی و ۲ هزار و ۱۸۶ قلم قاشق و چنگال خارجی قاچاق و فاقد مدارک معتبر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.