۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

کشف ۲۰ میلیارد کالای قاچاق در بهارستان

بهارستان- رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران از کشف ۲۴۹ دستگاه لوازم خانگی قاچاق در بهارستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش صادقی‌فرد، بعد از ظهر یکشنبه، در جمل خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی کالای قاچاق در انباری واقع در بهارستان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل، مأموران با هماهنگی مقام قضائی از انبار موردنظر بازرسی کرده و موفق به کشف ۲۴۹ دستگاه لوازم خانگی و ۲ هزار و ۱۸۶ قلم قاشق و چنگال خارجی قاچاق و فاقد مدارک معتبر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

