  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

کشف بیش از ۳ هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در شمال تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۳ هزار قلم انواع لوازم آرایشی خارجی قاچاق خبرداد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهارداشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد افرادی اقدام به فروش لوازم آرایشی خارجی قاچاق در فروشگاهی در شمال تهران می‌کنند.

سردار افشاری افزود: در بازرسی از محل مذکور مشخص شد که مقادیری لوازم آرایشی خارجی در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل ۳ هزار و ۳۵۵ قلم انواع لوازم آرایشی خارجی بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

وی از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد خبر 6583469

