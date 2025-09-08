کشف بیش از ۳ هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اظهارداشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد افرادی اقدام به فروش لوازم آرایشی خارجی قاچاق در فروشگاهی در شمال تهران می‌کنند.

سردار افشاری افزود: در بازرسی از محل مذکور مشخص شد که مقادیری لوازم آرایشی خارجی در محل دپو و فاقد هرگونه اسناد و مدارگ گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالاها شامل ۳ هزار و ۳۵۵ قلم انواع لوازم آرایشی خارجی بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید.

وی از شهروندان درخواست کرد: درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.