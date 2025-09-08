خدمت رضوی حرکتی اثرگذار همانند اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی بعد از ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با خادمیاران شهرستان بابلسر که در حسینیه شهدای بهنمیر برگزار شد، با اشاره به جایگاه ارزشمند خادمیاری امام رضا علیه‌السلام اظهار داشت: نوکری و خدمت در این مسیر توفیق بزرگی است که نصیب هر کسی نمی‌شود، هر لحظه حضور در این راه باید فرصتی برای خدمت راستین به مردم باشد.

وی با تأکید بر نقش محوری مساجد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، تصریح کرد: نقطه اصلی خدمت رضوی باید در کانون‌های محلی و با محوریت مسجد شکل بگیرد، تا اثرگذاری آن در زندگی مردم نمایان باشد. همه فعالیت‌ها باید با نام امام رضا ثبت شود، تا تأثیر معنوی و اجتماعی آن ماندگار گردد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران نیت، اخلاص و باورمندی به ارزش‌های رضوی را سه شاخص اصلی خدمت برشمرد، افزود: اگر خدمت به نام امام رضا علیه‌السلام با نیت خالص همراه نباشد، اثر واقعی آن بر دل خادم و جامعه نمایان نخواهد شد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت نهادهای محلی و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: همراهی امام جمعه، بخشدار و دیگر مسئولان نقش مهمی در تسهیل فعالیت خادمیاران دارد، وظیفه مدیران استانی و شهرستانی پشتیبانی کامل از این جریان است تا خادمیاران بتوانند بدون مانع به مردم خدمت کنند.

عزیززاده گرجی در پایان با قدردانی از حضور فعال خادمیاران بابلسر و بهنمیر گفت: توفیق خدمت به امام رضا علیه‌السلام فرصتی بزرگ است که باید آن را غنیمت شمرد. این خدمت زمانی ماندگار خواهد شد که با اخلاص و انگیزه درست دنبال شود، به جریانی اجتماعی و پایدار تبدیل گردد؛ جریانی که همچون اربعین، پیوند دل‌ها را تقویت کرده و همه جامعه از برکات آن بهره‌مند شوند.