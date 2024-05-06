به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخشی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: فضای خدمت در ۲ عرصه کلی توسعه فرهنگ رضوی و کمک به محرومیت زدایی در استان‌ها تعریف شده و در این راستا خادمیاران رضوی در استان‌ها سازمان یافته هستند.

وی با بیان اینکه ۱۹ عرصه تخصصی به عنوان کانون‌های خدمت رضوی فعالیت دارند افزود: در استان مرکزی ۲۶۴ کانون خدمت در عرصه‌های تخصصی و محلی در حال خدمت رسانی هستند.

۱۹۸۳ خادمیار و ۵۳۰ یاور رضوی در سامانه ثبت نام کردند

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی تصریح کرد: یک هزار و ۹۸۱ خادمیار و ۵۳۰ یاور رضوی در سطح استان در سامانه جامع خادمیاری ثبت شده و در استان فعالیت می‌کنند.

بخشی بیان کرد: کانون وقف، نذر، کانون خبر و رسانه کانون‌های مستقل زیر نظر دبیرخانه فعالیت دارند که خادمیاران نیز در این عرصه می‌توانند فعالیت داشته باشند.

وی بیان کرد: برنامه چهارشنبه‌های امام رضایی در محله‌ها، یکی از برنامه‌ها در راستای گسترش خدمات رضوی است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۷ نفر از اساتید قرآنی، عضو خادمیاران رضوی هستند.

بخشی با اشاره به برنامه‌های دهه کرامت گفت: دهه کرامت در کشور، خدام حرم سازماندهی شده و با انتخاب مداح به عنوان سفیران رضوی در استان‌ها برنامه‌های متفاوتی را اجرا می‌کنند.

وی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های محوری در دهه کرامت، حضور کاروان زیر سایه خورشید در استان‌ها است که این برنامه در سطح استان برگزار می‌شود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مرکزی گفت: دیدار با خانواده شهدا، عیادت از بیماران در بیمارستان‌ها، دیدار با زندانیان، تکریم خانواده‌های پرجمعیت جوان و همایش توجیهی تسهیل فرزندآوری، حضور در نهادهای صنعتی، برگزاری نمایشگاه سری خاتون، پیگیری آزادی ۱۴ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با همکاری ستاد دیه، اردوی نذر شفا در ساوه، حضور در مراکز اهدای خون، حضور در نماز جمعه از جمله برنامه خادمیاران در دهه کرامت استان مرکزی است.

شعار امسال دهه کرامت با شما سربلندیم

بخشی بیان کرد: شعار امسال دهه کرامت" یا امام رضا (ع) با شما سربلندیم" انتخاب شده و تاکید بر برگزاری جشن‌های خیابانی با حضور حداکثری مردم است.

وی تاکید کرد: دهه کرامت از جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه آغاز و تا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

بخشی تاکید کرد: قرار هشتم نیز یک برنامه است که خادمیاران روز هشتم هرماه یک کار خیر را انجام می‌دهند.

وی اضافه کرد: هر ماه خادمیاران، یاوران رضوی و جمعی از نیکوکاران شهر اراک، با تعامل و هم‌افزایی در پویش قرار هشتم به نیت امام رضا علیه السلام مشارکت می‌کنند و مقرر است تا کمک‌ها برای اجرای طرح «آقا حساب کردند» هزینه شود.

وی افزود: در طرح آقا حساب کردند، بدهی خرد بدهکاران آبرومند به فروشگاه‌های مواد غذایی حاشیه شهر اراک از طرف آقا امام رضا علیه السلام تسویه می‌شود.

بخشی تاکید کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش دغدغه خانواده‌های بی‌بضاعت است و با توجه به اینکه نیازمندان بضاعت مالی چندانی ندارند و قدرت خرید آنها کاهش‌یافته، خادمیاران با کمک خیرین در ایام مختلف سال این طرح را اجرا می‌کنند.