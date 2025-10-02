گرجی: خادمی امام رضا(ع) فرصتی برای محبت و خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززادهگرجی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان کانون های محله ای و تخصصی خدمت رضوی خادمیاران شهرستان بهشهر با تأکید بر جایگاه ارزشمند خدمتگزاری به نام امام رضا علیهالسلام، این مسئولیت را نعمتی بزرگ و فرصتی بیبدیل برای خدمت به مردم دانست.
وی اظهار داشت: خادمی امام رضا علیهالسلام مسئولیت بزرگی است که هر خادمیار باید آن را با صداقت و تعهد و انگیزه و نیت خداپسندانه به انجام برساند. این فرصت نباید تنها یک مسئولیت دیده شود، بلکه نعمتی است که باید قدردان آن باشیم.
عزیززادهگرجی افزود: توفیقِ خدمت نه از شایستگی و لیاقت ماست بلکه بواسطه عنایت خداوند و کرامت امام رئوف هست و امروز که در مسیر خدمت به امام رضا علیهالسلام قرار گرفتهایم، وظیفه داریم با تمام توان در راه خدمت به همنوعان تلاش کنیم؛ چراکه خادمی، تجلی محبت امام مهربانیها به مردم است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با اشاره به ضرورت استمرار در این مسیر گفت: اگر میخواهیم شکرگزار این نعمت بزرگ باشیم، باید بهطور مستمر در راستای خدمت به جامعه گام برداریم و محبت و مهربانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
وی در پایان خطاب به خادمیاران تأکید کرد: همواره قدردان این افتخار باشید و با جدیت در ارائه خدمت به مردم ادامه دهید تا خادمی، بهعنوان نماد عشق و وفاداری به امام رضا علیهالسلام، در جامعه بیش از پیش نمایان گردد.
