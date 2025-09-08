ساخت مدارس ثواب عظیمی در دنیا و آخرت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر دوشنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۰ کلاسه امام رضا (ع) شهر رامیان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به ساخت مدارس و فضاهای آموزشی مناسب نیاز داریم. از همه کسانی که توان مالی دارند، دعوت می‌کنم قدم در این راه خیر و ماندگار بگذارند تا نام‌شان در تاریخ و جامعه باقی بماند.

وی افزود: ساخت مدارس نه تنها به دولت و جامعه کمک می‌کند، بلکه برای خیراندیشان در دنیا و آخرت برکت و ثوابی عظیم خواهد داشت. به همه افراد متمکن توصیه می‌شود که نگاهشان به منافع شخصی محدود نباشد و به آینده مردم و جوانان نیز توجه داشته باشند. چرا که این کار باعث برکت در زندگی و همراهی با خداوند خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در ادامه خطاب به دانش‌آموزان گفت: انتظار ما از شما نوجوانان و جوانان این است که با جدیت در مسیر علم و دانش تلاش کنید. آینده کشور به شما وابسته است و امیدواریم در آینده دکتر، مهندس، استاد، کارآفرین و انسانی مؤمن و کارساز برای کشور باشید. علم بدون ایمان می‌تواند آسیب‌زا باشد، اما علم همراه با ایمان، منبع خیر و پیشرفت است.