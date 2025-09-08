به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه حسینی ظهر دوشنبه در نشست اعضای مجمع خیرین مدرسهساز استان سمنان در محل آموزش رفاهی فرهنگیان سمنان با بیان اینکه طی سال جاری خیران مدرسه ساز ۱۲۰ هزار میلیارد ریال کمک کردند، ابراز داشت: این مبلغها در علاوه بر مدرسه برای ارتقا کیفیت آموزش نیز هزینه شده است.
وی با بیان اینکه افزایش این مبلغ طبق تعهدات و جذب خیران مدرسه ساز در دستور کار است، افزود: پیشبینی ها تا پایان سال جذب ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است.
رئیس جامعه خیرین مدرسهساز کشور با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین در مدارس پیگیری میشود، ابراز داشت: با توجه به مشکل ناترازی برق، استفاده از انرژی خورشیدی برای مدارس یکی از این فناوریها است.
شاه حسینی با بیان اینکه راه اندازی هنرستانهای جوار صنعت مورد تاکید است، تصریح کرد: این اقدام یعنی کمک خیران به تجهیز هنرستانها میتواند باعث تحول در مهارت آموزی و نهایتاً اشتغال شود.
وی افزود: هر گونه تغییر نام مدارس خیر ساز به طور جد جلوگیری و حتماً اسم خود فرد یا افراد خیر در مدرسه ذکر شود.
