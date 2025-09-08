اعطای ۵ روز مرخصی به تمامی زندانیان واجد شرایط کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، در جلسه ستاد ساماندهی زندانیان که عصر دوشنبه برگزار شد، از اعطای مرخصی پنج روزه به تمامی زندانیان واجد شرایط استان خبر داد.

وی در این جلسه که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونین وی، مدیرکل زندان‌های استان و رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه (به صورت ویدئو کنفرانس) در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد، ضمن تبریک ایام و اعیاد فرخنده ماه مبارک ربیع الاول، بر اهمیت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اعطای تسهیلات ارفاقی به زندانیان واجد شرایط تأکید کرد و افزود: این موضوع مورد توجه ویژه مقامات عالی قضائی، به ویژه ریاست قوه قضائیه است.

حجت الاسلام حسینی بر لزوم نظارت مستمر و دقیق دادستان‌های حوزه‌های قضائی و قضات اجرای احکام بر وضعیت زندانیان و محکومین تأکید کرد.

وی یادآور شد که در سال گذشته، طرح پایش زندانیان در استان با موفقیت اجرایی شد و تعداد زیادی از محکومین از مزایای این طرح از جمله آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اشتغال به کار، اعسار، پابند الکترونیک و مرخصی پایان حبس بهره‌مند شدند.

وی همچنین از ادامه این برنامه‌ها در سال جاری خبر داد و گفت که این اقدامات در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه و بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در استان به اجرا درخواهد آمد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان، به ضرورت نظارت مستقیم دادستان‌ها و قضات اجرای احکام بر پرونده‌های زندانیان اشاره کرد و تأکید نمود که بررسی وضعیت پرونده تمامی زندانیان باید به صورت دقیق و مستمر انجام شود.

حجت الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به تأکیدات ریاست قوه قضائیه در خصوص برخورد جدی و قاطع با مجرمین حرفه‌ای، مرتکبین جرایم خشن و مخل امنیت، گفت: قضات باید در صدور احکام خود دقت لازم را داشته باشند و تناسب میان جرم و مجازات را به خوبی رعایت کنند تا از افراط و تفریط جلوگیری شود.

وی در پایان، به مناسبت هفته وحدت، طی دستوری به تمامی رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی تابعه استان، دستور داد تا به تمامی زندانیان واجد شرایط ۵ روز مرخصی اعطا شود.