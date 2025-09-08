سهم تسلا از بازار خودروی آمریکا نصف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمارهای مؤسسه Cox حاکی از آن است که سهم خودروهای برقی تولید شرکت تسلا از بازار خودروی آمریکا در ماه آگوست به کمترین میزان ۸ سال گذشته رسیده است.
در واقع خریداران خودرو در آمریکا بیشتر به سمت شرکتهای در حال رشد رفته و اقبال مدلهای قدیمی تسلا در میان آنها رنگ باخته است.
البته یکی دیگر از دلایل کاهش اقبال عمومی تسلا در آمریکا، مشوقهای ارائه شده از سوی دیگر شرکتهای رقیب بوده است.
کارشناسان معتقدند که در ماه سپتامبر هم شاهد افزایش فروش خودروهای برقی در آمریکا خواهیم بود اما پس از آن با انقضای یک قانون مالیاتی فروش خودروهای برقی کاهش یافته و فشار مالی بر شرکت تسلا و دیگر شرکتهای رقیب افزایش مییابد.
سهم تسلا از بازار فروش خودرو در آمریکا که زمانی برابر با ۸۰ درصد بود، در ماه آگوست گذشته به ۳۸ درصد سقوط کرده است که کمترین میزان از سال ۲۰۱۷ تاکنون محسوب میشود.
